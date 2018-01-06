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Erdem Kınay, Faslı şarkıcı Hind ile görüntülendi!

MAGAZİN HABERLERİ | 06.01.2018 15:00 | Son Güncelleme 1 saat önce

Aranjör Erdem Kınay, adının aşk dedikodularına karıştığı Faslı şarkıcı Hind ile beraber Cihangir’de objektiflere takıldı. Flaşlar patlayınca panikleyen ikili, apar topar mekânı terk etti.

Erdem Kınay, Faslı şarkıcı Hind ile görüntülendi!

HT Magazin’in haberine göre; Erdem Kınay, eylül ayında Taksim’deki bir kulüpte düet çalışması yaptığı Faslı şarkıcı Hind ile samimi şekilde görüntülenince eşi Sinem Kınay evi terk etmişti. Uzun uğraşlar sonucu kendini eşine affettiren ünlü aranjör, önceki akşam yine Faslı güzelle objektiflere takıldı.

hind

Cihangir’deki bir kafede yemek yiyen ikili, ağaçların arasında oturdu. Tanınmamak için şapka önlemi de alan Kınay, flaşlar patlayınca büyük şok yaşadı.

Başarılı müzisyen, arkadaşlarını fotoğrafları sildirmeleri için muhabirlerin yanına gönderip mekândan ayrıldı.


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Hind erdem kınay

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