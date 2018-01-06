Erdem Kınay, Faslı şarkıcı Hind ile görüntülendi!

HT Magazin’in haberine göre; Erdem Kınay, eylül ayında Taksim’deki bir kulüpte düet çalışması yaptığı Faslı şarkıcı Hind ile samimi şekilde görüntülenince eşi Sinem Kınay evi terk etmişti. Uzun uğraşlar sonucu kendini eşine affettiren ünlü aranjör, önceki akşam yine Faslı güzelle objektiflere takıldı.

Cihangir’deki bir kafede yemek yiyen ikili, ağaçların arasında oturdu. Tanınmamak için şapka önlemi de alan Kınay, flaşlar patlayınca büyük şok yaşadı.

Başarılı müzisyen, arkadaşlarını fotoğrafları sildirmeleri için muhabirlerin yanına gönderip mekândan ayrıldı.



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