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Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 18:34 | Son Güncelleme

ABD tarafından binlerce TIR silah ve cephaneyle donatılan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye bağlı terörisler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay sonunda yapacağı Almanya ziyareti öncesi ülkedeki destekçilerine çağrı yaparak "Berlin'i yak, Erdoğan'ı öldür" mesajı gönderdi. Fotoğraflı mesaj, ABD ve YPG'nin terör estirdiği Suriye'nin kuzeyinden gitti.

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Suriye'nin kuzeyinde terör estiren ABD destekli terör örgütü YPG, Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor.

Bölgedeki terörist grupların sosyal medyada yaptığı bir paylaşım, ABD güdümündeki terör örgütünün yeni hedefini ortaya koydu. Fotoğrafta, yüzleri kapalı, ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan teröristlerin bir duvarın arkasında sıralandığı görülüyor.

TERÖRİSTLER TARİH VE YER GÖSTERDİ

Önlerinde bulunan duvarda ise, İngilizce "Erdoğan'ı öldür" Almanca "Faşizme ölüm" yazıyor. Aynı tehditler, Türkçe olarak da duvara yazılırken, duvardaki başka bir detay dikkat çekiyor.
Teröristlerin yazdığı "Berlin'i yak! 28-29/9" mesajı, bu tehdidi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27-29 Eylül'de yapacağı Almanya ziyareti için yaptıklarını ortaya koyuyor. Almanya PKK'yı terör örgütü listesinde tutsa da, teröristlerin bu ülkede rahatça örgütlenebildiği ve sokak eylemleri süzenleyebildiği biliniyor.

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PKK YPG erdoğan Almanya tehdit ölüm tehdidi

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