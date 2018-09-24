Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Suriye'nin kuzeyinde terör estiren ABD destekli terör örgütü YPG, Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor.
Bölgedeki terörist grupların sosyal medyada yaptığı bir paylaşım, ABD güdümündeki terör örgütünün yeni hedefini ortaya koydu. Fotoğrafta, yüzleri kapalı, ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan teröristlerin bir duvarın arkasında sıralandığı görülüyor.
Önlerinde bulunan duvarda ise, İngilizce "Erdoğan'ı öldür" Almanca "Faşizme ölüm" yazıyor. Aynı tehditler, Türkçe olarak da duvara yazılırken, duvardaki başka bir detay dikkat çekiyor.
Teröristlerin yazdığı "Berlin'i yak! 28-29/9" mesajı, bu tehdidi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27-29 Eylül'de yapacağı Almanya ziyareti için yaptıklarını ortaya koyuyor. Almanya PKK'yı terör örgütü listesinde tutsa da, teröristlerin bu ülkede rahatça örgütlenebildiği ve sokak eylemleri süzenleyebildiği biliniyor.
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