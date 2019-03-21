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Erdoğan'dan ilk kez oy kullanacaklara sürpriz!

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HABER  | 21.03.2019 19:18 | Son Güncelleme

AK Parti Gençlik Kolları, 31 Mart'ta ilk defa oy kullanacak seçmenlere yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajını gönderecek.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nca 31 Mart yerel seçiminde ilk defa oy kullanacak seçmenlere yönelik 'Sana Emanet Projesi' hazırlandı. Proje ile gençlerin ismine özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajı gönderilecek.

ERDOĞAN'DAN VİDEOLU MESAJ

Proje kapsamında, ilk kez oy kullanacak seçmenlere ve 18 ile 30 yaş arasında olan genç seçmenlerin adreslerine, 81 ilde bulunan AK Parti Gençlik Kolları üyelerince zarf içinde kartpostal gönderilecek. Genç seçmenler, içinde QR kodu bulunan zarfları açtıklarında, telefonlarıyla bu kodu okutacak. 'sanaemanet.com.tr' internet sitesine yönlendirilecek gençler, burada video ile karşılaşacak. Videoda, gençler için kendi isimlerine özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj olacak. Mesajda, Erdoğan'ın '31 Mart yerel seçimlerine doğru tüm gücümüzü, her zaman olduğu gibi yine siz gençlerimizden alıyor, sizlerle birlikte geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Şehrin sana emanet' sözleri yer alıyor. (DHA)

emanet


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Anahtar Kelimeler:
ak parti erdoğan video mesaj seçim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Suriyeliler de kullanabilecekler mi????
İçişleri bakanı Soylu nun seçim meydanlarında olması çok garip değil mi reis????
MALİYETİ DE GENCLİK KOLLARİMİ USTLENECEK?
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