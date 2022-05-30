Erdoğan, İngiliz dergisi için yazdı! 'Bu gerçeği kabul etmeliler'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz The Economist dergisi için bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalede Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in teröre verdikleri destek gerekçesiyle üstüne basa basa veto ettiği üyelik başvurusu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Makalede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı Türkiye'nin tutumunu ortaya koyan Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya’nın müttefik olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve hassasiyetleri konusunda göstereceği tavır Türkiye’nin de bu ülkeleri ne kadar müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE BU GERÇEĞİ KABUL ETMELİLER"

Erdoğan'ın makalesinde yer verdiği ifadelerden satır başları şu şekilde: