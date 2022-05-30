HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan, İngiliz dergisi için yazdı! 'Bu gerçeği kabul etmeliler'

Erdoğan, İngiliz dergisi için yazdı! 'Bu gerçeği kabul etmeliler'

30.05.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz The Economist dergisi için bir makale kaleme aldı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın gerekli adımları atmaması halinde Türkiye'nin duruşunun değişmeyeceğini vurguladı. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi ülkelerden terörle mücadelede destek vermelerini beklediğini dile getirdi.

Erdoğan, İngiliz dergisi için yazdı! 'Bu gerçeği kabul etmeliler'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz The Economist dergisi için bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalede Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in teröre verdikleri destek gerekçesiyle üstüne basa basa veto ettiği üyelik başvurusu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Makalede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı Türkiye'nin tutumunu ortaya koyan Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya’nın müttefik olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve hassasiyetleri konusunda göstereceği tavır Türkiye’nin de bu ülkeleri ne kadar müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE BU GERÇEĞİ KABUL ETMELİLER"

Erdoğan'ın makalesinde yer verdiği ifadelerden satır başları şu şekilde:

  • Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı terörün hedefi ülkeler adına bir adımdır.

  • Türkiye, bu ülkelerin NATO üyelerince yapılacak terörle mücadele operasyonlarına destek vermelerini arzu etmektedir.

  • Terör tüm üye ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve aday ülkelerin örgüte katılmadan önce bu gerçeği kabul etmeleri gerekmektedir. Gerekli adımları atmamaları halinde Türkiye bu konudaki duruşunu değiştirmeyecektir.

  • İsveç ve Finlandiya’nın müttefik olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve hassasiyetleri konusunda göstereceği tavır Türkiye’nin de bu ülkeleri ne kadar müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyecektir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Helikopter düştü' ihbarı yapıldı... Ekipler harekete geçti'Helikopter düştü' ihbarı yapıldı... Ekipler harekete geçti
Parkta yoga yapan kadınları CİMER'e şikayet ettiler! "Siz şaka mısınız?"Parkta yoga yapan kadınları CİMER'e şikayet ettiler! "Siz şaka mısınız?"
Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremediÇöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Kupası'ndan nereye... Böyle çöküş görülmedi

Türkiye Kupası'ndan nereye... Böyle çöküş görülmedi

Petrole benzeyen sıvıyla ilgili ilk bilgiler geldi!

Petrole benzeyen sıvıyla ilgili ilk bilgiler geldi!

Isparta'dan sonra bir konseri daha iptal edildi!

Isparta'dan sonra bir konseri daha iptal edildi!

Rezidansta işkence dehşetinde yeni gelişme!

Rezidansta işkence dehşetinde yeni gelişme!

Düğünde korku dolu anlar! Başlarını yukarı kaldırdılar ve...

Düğünde korku dolu anlar! Başlarını yukarı kaldırdılar ve...

81 ile maske genelgesi! Tek bir yerde devam edecek

81 ile maske genelgesi! Tek bir yerde devam edecek

İlginizi Çekebilir

“Kim Kardashian’ın seks kasetlerini canlandırıyoruz”

“Kim Kardashian’ın seks kasetlerini canlandırıyoruz”

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Dünyanın en yaşlı erkeği! İnsanlığa 4 tavsiye verdi

Dünyanın en yaşlı erkeği! İnsanlığa 4 tavsiye verdi

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.