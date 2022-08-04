Ereksiyon sayısı olay oldu! Sevgilisi "Hayatıma devam edemiyorum" diyerek isyan etti

Çarşamba günü yerel bir haber servisi ile yaptığı bir röportajda yaşadığı bir sorunla ilgil açılan Vikki Brown, gündem oldu. 39 yaşındaki sevgilisi Lucas Martins'in onu her gördüğünde otomatik olarak tahrik olduğunu açıklayan genç kadın, erkek arkadaşının günde neredeyse 100 kez ereksiyon yaşadığını anlattı.

HER YERDE

Brown, iki yıllık erkek arkadaşından bahsetti ve “Başından beri, nerede olursak olalım, ereksiyon yaşayabiliyor. Sadece oturup film izliyoruz, caddede yürüyoruz ya da bir kahve içmek için arkadaşlara gidiyoruz ve o erekte oluyor." diye anlattı.

TIBBİ BİR SORUN YOK

Martins, önceki ilişkilerinde hiç böyle bir durum yaşamadığını söyledi ve altta yatan tıbbi bir sorun olup olmadığını merak ettiğini de ekledi. Ancak hastaneye gittiklerinde, doktorlar Martin'in durumunun sevgilisine olan doyumsuz arzusu dışında bir sebebi olmadığını söyledi.

İKİ YILDIR BİRLİKTELER

Brown ve Martins, karantina sırasında ilk kez bir süpermarkette tanıştı. Martins için ilk görüşte aşktı ama Brown o kadar emin değildi. Üç kez randevu teklifini reddetti çünkü yalnız olmaktan mutluydu. Sonunda bir kahve içmek için Martins ile buluşmayı kabul etti ve çift kısa süre sonra bir ilişkiye başladı. Şimdi iki yıldır birlikteler ve Martins'in ereksiyon durumunda hiçbir değişiklik yok.

''ZAMANIMDAN ÇALIYOR''

Brown, Martins'in bu durumunun kendisinin zamanından çaldığını ve onu ev işlerine ve randevularına yetişmek konusunda zorladığını anlattı. Genç kadın, "Bütün ilişki boyunca her zaman erekteydi. Mağazalarda, restoranlarda, spor salonunda. Sadece başka çiftlerin de aynı olup olmadığını merak ettim. Bazen utanç verici oluyor ama o sadece gülüyor.'' dedi.

''O BİR TANRIÇA''

MartinS ise yanında harika bir kadın olduğu için bunun doğal olduğunu söyledi ve “O bir tanrıça. Sadece bana bakması ve benimle konuşması bile yetiyor.” diyerek açıkladı. Martins, ereksiyonlarının hiç azalmayacağına inanıyor ve aylar ve yıllar geçse de bunun daha da artacağını öngörüyor.

''HİÇ YAŞAMADIM''

Bunun benzersiz ve farklı olduğunu söyleyen adam, bu durumun sebebinin Vikki olduğunu söyledi. "Bana böyle hissettiriyor. Bu hissi daha önce hiç yaşamadım, bedenlerimiz birbirine bu denli bağlı.'' diye anlattı.

