Mynet Trend

İki gün süren ereksiyon penisinden etti!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 05.04.2019 10:36 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan Hint asıllı 52 yaşında ismi açıklanmayan bir adamın ereksiyonu iki gün boyunca sürünce hastaneye kaldırıldı. Kangren olan adamın penisinin bir kısmı alındı.

İki gün süren ereksiyon penisinden etti!

Ağrılı ve geçmeyen ereksiyon şikayetiyle hastaneye giden adamın önce penisindeki kan çekilmeye çalışıldı. Ancak bu tedavi yanıt vermedi.

Priapizm teşhisi konulan adamın durumu ağırlaşıp kangren yayılmaya başlayınca doktorların operasyondan başka şansı kalmadı.

Ameliyata alınan adamın penisinin bir kısmı ameliyatla alındı.

King George's Üniversitesi'nde yaşanan olayın eşine çok nadir rastlanan bir vaka olduğu belirtildi.

Adama teşhis konulan Priapizm'in bakanlık onayı olmadan piyasaya sürülen cinsel performans artırıcı ilaçlardan ya da doz aşımından kaynaklandığı vurgulandı.

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Malezya'da dünyanın en uzun tropikal ağacı bulunduMalezya'da dünyanın en uzun tropikal ağacı bulundu
Dünyanın en pahalı boşanması: 35 milyar dolarDünyanın en pahalı boşanması: 35 milyar dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ereksiyon ingiltere Hindistan

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kafası bidona sıkışan köpek ölümden döndü

Talihsiz köpek böyle kurtarıldı!

Malezya'da dünyanın en uzun tropikal ağacı bulundu

Malezya'da dünyanın en uzun tropikal ağacı bulundu

Dünyanın en pahalı boşanması: 35 milyar dolar

Dünyanın en pahalı boşanması: 35 milyar dolar

Kitap arasında unutulan loto biletine büyük ikramiye

Kitap arasında unutulan loto biletine büyük ikramiye

Üç genç ölümden döndü

Üç genç ölümden döndü

Canlı yayın sırasında kaza yaptı

Canlı yayın sırasında kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.