İki gün süren ereksiyon penisinden etti!

Ağrılı ve geçmeyen ereksiyon şikayetiyle hastaneye giden adamın önce penisindeki kan çekilmeye çalışıldı. Ancak bu tedavi yanıt vermedi.

Priapizm teşhisi konulan adamın durumu ağırlaşıp kangren yayılmaya başlayınca doktorların operasyondan başka şansı kalmadı.

Ameliyata alınan adamın penisinin bir kısmı ameliyatla alındı.

King George's Üniversitesi'nde yaşanan olayın eşine çok nadir rastlanan bir vaka olduğu belirtildi.

Adama teşhis konulan Priapizm'in bakanlık onayı olmadan piyasaya sürülen cinsel performans artırıcı ilaçlardan ya da doz aşımından kaynaklandığı vurgulandı.

