Duyduklarına inanamadı! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

TLC’nin Sex Sent Me to the ER programında yeninden canlandırılan duruma göre, Cicely ve 10 yıllık eşi ormanlık bir alanda romantik bir an yaşamak istedi. Spontane bir şekilde cinsel ilişkiye giren ikiliden Cicely, yanma hissiyle hareket edemez bir duruma geldi. Yürüyemediğini hatta nefes alamadığını ifade eden Cicely, “Çok acı çekiyordum. Birkaç kez daha bu şekilde bir yanma hissetmiştim ama bu dayanılmaz bir şeydi.Beni aldattığını düşündüm” dedi.

DOKTORLAR DA CİNSEL HASTALIK ZANNETTİ

Cinsel ilişkinin sonrasında büyük bir acının vücuduna yayıldığından söz eden Cicely, kocasına onu aldatıp cinsel yolla bulaşan bir hastalığı olup olmadığını sordu. Cicely’in kocası karısının aldatıldığını ima etmesi üzerine büyük bir kızgınlık yaşadı. Kocasının sadakatsizliği konusunda ısrar eden Cicely, acil servise koştu. Doktorlar ilk başta kadının yanma hissi ve cinsel organındaki akıntının bel soğukluğu veya klamidya belirtisi olduğuna inandılar.

KOCASI İNANMAMIŞTI

Doktorların herhangi bir şeye alerjisi olup olmadığını sorduğunda Cicely, gümüş alerjisinden bahsetti. Kocası o anda karısından gizli bir şekilde cinsel organına yaptırdığı piercingi hatırladı. Cicely’in eşi, “Tanıştığımızda Cicely bana gümüşe ve bijuterilere alerjisi olduğunu söyledi ve ben bunun doğru olduğunu düşünmedim. Sadece iyi şeyleri ve altını istediğini zannettim” dedi.

Bir pelvik muayene yaptıktan sonra doktor, Cicely'nin sorununun kökenine inmek için bir ultrason da yapmaya karar verdi ve o zaman rahim içi aracın (spiral) rahmine gömüldüğünü keşfetti. Aynı zamanda rahim içi araç bulunduğu bölgede enfeksiyona neden olmuştu.

DAHA ÖNCE BİLMİYORDU

Ultrasonun sadece enfeksiyon kaptığını ortaya çıkartmakla kalmadığını anlatan Cicely, “Ultrason sadece enfeksiyon kaptığımı ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda kanser öncesi poliplerim olduğunu da gösterdi.Önümüzdeki bir iki yıl içinde kanser olma şansım %75'ti, bu yüzden gidip piercingi yaptırdığı için çok minnettarım." dedi.