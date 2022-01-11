Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Tarihi mezarlığa kar yağınca fotoğrafçılar akın etti! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Tarihi mezarlığa kar yağınca fotoğrafçılar akın etti! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

11.01.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, tarihi bir kent olan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ise beyaz örtüyle kış güzelliğine büründü.

Tarihi mezarlığa kar yağınca fotoğrafçılar akın etti! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Karla ayrı bir güzelliğe bürünen dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Doğa ve manzara fotoğrafçıları da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin oluşturduğu tarihi mezar taşlarının karla bütünleştirdiği güzellikleri fotoğraflıyor. Yılın her mevsiminde ziyaretçi yoğunluğu yaşanan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın kar yağışı sonrası beyaz örtüyle bütünleşen taşları ziyaretçilerini de mest ediyor.

“HARİKA GÖRÜNTÜLER YAKALAYABİLİYORUZ”

2

Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın kış güzelliğini fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Davut Sunav, mezarlığın kar yağışı sonrası ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

3

Sunav, “Uzun bir aradan sonra Ahlat’ımıza kar yağdı. Fotoğraf severler olarak bu karı dört gözle bekliyorduk. Sebebi ise tarihi mekanların kar altındaki görüntülerinin mükemmel olmasıdır. Fotoğraf severleri cezbeden bir tarafı var. Tarihi mekanlarda özellikle Selçuklu Mezarlığı’nda kar yağdıktan sonra harika görüntüler yakalayabiliyoruz. Bu bizim için güzel bir şey. İnşallah ara ara kar yağmaya devam eder de bu şekilde çekimlerimize devam ederiz ve güzel görüntüler yakalayabiliriz” dedi.

(İHA)

“Dünyanın en saçma binası” yazıldığında ortaya bu bina çıkıyordu! Yıkım çalışmaları başladı“Dünyanın en saçma binası” yazıldığında ortaya bu bina çıkıyordu! Yıkım çalışmaları başladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, yine aynı şeyi yaptı! İç çamaşırlı pozunu yayınladıBüyük beden model Isabel Nicholls Nall, yine aynı şeyi yaptı! İç çamaşırlı pozunu yayınladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Antikacının en gözde saati! Değeri tam 100 bin TLAntikacının en gözde saati! Değeri tam 100 bin TL
Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj attı! Aldığı cevapla...

Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj attı! Aldığı cevapla...

Yine cesur paylaşım! “Vücudumu seviyorum” diyerek...

Yine cesur paylaşım! “Vücudumu seviyorum” diyerek...

İlginizi Çekebilir

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Sherlock Holmes’u geçti! Kimsenin aklına gelmeyen yöntem...

Sherlock Holmes’u geçti! Kimsenin aklına gelmeyen yöntem...

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Kilo eleştirilerine cevabı sert oldu! Eski halini paylaşarak...

Kilo eleştirilerine cevabı sert oldu! Eski halini paylaşarak...

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.