"Eril adam seviyorum" demişti! Merve Boluğur aşkı buldu

2017'de şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra kısa süreli ilişkiler yaşayan Merve Boluğur Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde işletmeci Erkan Şen ile görüntülendi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; keyfinin yerinde olduğu görülen Boluğur, gazetecilerin, "Hayırlı olsun' diyelim mi?" sorusuna "Şöyle söyleyelim; birbirimizi tanıyoruz. Güzel bir diyaloğumuz var. Şu an çok mutluyuz" yanıtını verdi.

34 yaşındaki oyuncu "Biliyorsunuz ben özel hayatımı çok konuşmam, ama şu an mutluyum" ifadelerini kullandı.

"HAVA ÇOK SOĞUKTU MONTUNU KAPTIM"

Erkan Şen'e yöneltilen "Merve Hanım'ın kalbini nasıl çaldınız?" sorusu üzerine araya giren Merve Boluğur, "Hava çok soğuktu, montunu kaptım. Şimdi tam anlamı ile bir ilişki diyemem. Size karşı hep şeffaf oldum ama en azından doğru haber çıksın anlamında güzel bir diyalogdayız" açıklamasını yaptı.

Ünlü oyuncu bir süre önce aradığı erkekteki özellikleri sıralamıştı. Merve Boluğur "Tatlı sürprizler yapan özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum" demişti.

