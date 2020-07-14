Erkan Kolçak Köstendil kimdir? Erkan Kolçak Köstendil kaç yaşındadır? Erkan Kolçak Köstendi aslen nereli? Taze baba Erkan Kolçak Köstendil’in biyografisi

Sinema ve dizi sektörünün başarılı oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil örnek aile hayatıyla da parmakla gösterilen ünlü isimlerden biri. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun ile oğulları Marsel’i kucağına alan Erkan Kolçak Köstendil’in yaşamı, kariyeri ve özel hayatına olan ilgi her geçen gün artıyor.

Erkan Kolçak Köstendil baba olduğunu müjdelemesinin ardından sosyal medyanın oyuncuya olan alakası çoğaldı. Sosyal medya kullanıcıları “Erkan Kolçak Köstendil kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında? Erkan Kolçak Köstendil’in doğum tarihi nedir?” sorularını cevaplandırmayı bekliyor. Erkan Kolçak Köstendil’in Hayatı: Erkan Kolçak Köstendil doğum günü ne zaman? Erkan Kolçak Köstendil ne zaman doğdu?

Erkan Kolçak Köstendil’in doğum tarihi 16 Ocak 1983 olarak kayıtlarda yerini alıyor. Bursa’da hayat gözlerini açan Erkan Kolçak Köstendil aslen Bursalı’dır. Şu anda Erkan Kolçak Köstendil yaşı 37 olarak bilinir. Erkan Kolçak Köstendil boy kilo olarak 1.81 metre ve 74 kilodur. Erkan Kolçak Köstendil burcu ise Oğlak’tır. Lise eğitimine kadar Bursa’da yaşayan Erkan Kolçak Köstendil Atatürk Lisesi’ni bitirdi. Lise çağında futbola merak salan Erkan Kolçak Köstendil Bursaspor’un alt yapısında kaleci olarak oynadı. Üniversite için İstanbul’a taşınan Erkan Kolçak Köstendil lisedeki öğretmeni Zuhal Köseoğlu’nun yol göstericiliğinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden başarılı bir şekilde mezun oldu. Magazin kulislerinde yapılan konuşmalara göre ünlü oyuncu Bülent Şakrak Erkan Kolçak Köstendil’in dayısıdır.

Oyunculuğa İlk Adım: Erkan Kolçak Köstendil nasıl ünlü oldu?

Erkan Kolçak Köstendil dayısı Bülent Şakrak’ın izinden giderek oyunculuk yapmaya başladı. Üniversite yıllarında sahne tozunu yutmaya başlayan Erkan Kolçak Köstendil Tuncay Özinel Tiyatrosu’nda çalıştı. Erkan Kolçak Köstendil o dönemde AuT ve Karşı Cinsle Tanışma Sanatı isimli oyunlarda boy göstererek oyunculuk rüştünü ispat etti. Erkan Kolçak Köstendil’in İlk Dizisi: Erkan Kolçak Köstendil hangi dizilerde oynadı? Erkan Kolçak Köstendil’in dizileri nelerdir?

Erkan Kolçak Köstendil filmler ve diziler olmak üzere pek çok başarılı projede adından söz ettirmeyi başardı. Erkan Kolçak Köstendil’i hayranları ilk olarak 2005 yılında “Kurtlar Vadisi” dizisinde Memati’nin adamı rolüyle tanıdı. “Kurtlar Vadisi” dizisinde bölüm oyuncusu olarak kariyerine başlayan Erkan Kolçak Köstendil ardından gelen yapımlarıyla beğeni topladı.

2009 yılında Erkan Kolçak Köstendil kendisinin yazdığı “Mukadderat” kitabını Facebook dizisi olarak internet alemine sundu. Türkiye’deki ilk Facebook dizisi olma özelliğini taşıyan Mukadderat’ın oyuncu kadrosunda Neslihan Arslan, Nebahat Çorapçıoğlu, Ferit Kaya, Erkan Avvcı, Ferdi Alver, Ushan Çakıri Kaya Akkaya ve Direnç Dedeoğlu rol aldı.

2009-2012 yılları arasında Erkan Kolçak Köstendil “Sakarya-Fırat” dizisinde Er Mahmut Karakum karakterini oynadı. Yapımcılığı Osman Sınav’ın üstelendiği “Sakarya-Fırat” dizisinde Erkan Kolçak Köstendil; İsmail Hakkı, Gerçek Sağlar, Kürşat Alnıaçık ve Tayanç Ayaydın ile kamera karşısına geçti.

2012 yılında Erkan Kolçak Köstendil “Babalar ve Evlatlar” dizisinde Ayhan rolünü canlandırdı. Mahsun Kırmızıgül’ün imzasını taşıyan “Babalar ve Evlat” dizisinin oyuncu kadrosunda; Murat Ünalmış, Ceren Hindistan ve Sinan Tuzcu gibi başarılı isimler yer aldı.

2013 yılında Erkan Kolçak Köstendil “Merhamet” dizisinin kadrosunda Mehmet karakteriyle kendine yer buldu. Yönetmenliğini Çağatay Tosun’un yaptığı “Merhamet” dizisi Hande Altaylı’nın “Kahperengi” adlı romanında televizyona uyarlanmıştı. Merhamet dizisinin başrollerini ise Özgü Namal, İbrahim Çelikkol, Mustafa Üstündağ ve Burçin Terzioğlu paylaştı.

2014-2015 yılları arasında Erkan Kolçak Köstendil “Ulan İstanbul” dizisinde Karlos Nevizade karakteriyle ilk başrolünü kaptı. Kanal D ekranlarına gelen “Ulan İstanbul” dizisinin oyuncu kadrosunda Uğur Polat, Şebnem Bozoklu, Kaan Yıldırım, Sevtap Özaltun ve Salih Bademci gibi popüler isimler yer buldu.

2015-2016 yılları arasında Erkan Kolçak Köstendil “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizisinde Şahin Giray Han olarak izleyicisini kucakladı. Star TV ekranlarına gelen “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizisinin başrollerini Beren Saat, Ekin Koç, Hülya Avşar, Nurgül Yeşilçay ve Farah Zeynep Abdullah üstelendi.

2016 yılında Erkan Kolçak Köstendil “Familya” dizisindeki Toprak Beyoğlu rolüyle izleyicisini selamladı. Fox TV ekranlarına gelen “Familya” dizisi ne yazık ki reyting canavarına kurban olarak yalnızca 3 ay sürdü. “Familya” dizisinin başrollerini ise; Uğur Yücel, Bülent Emrah Parlak, Erkan Kolçak Köstendil, Şükran Ovalı, Cansu Tosun, Sezer Avcı, Aybüke Puat ve Murat Ceylan üstlendi.

2017 yılında Erkan Kolçak Köstendil “Görünen Adam” internet dizisinde Kurtuluş karakterine nefes oldu. Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yaptığı dizide Erkan Kolçak Köstendil ile birlikte Bahar Selvi, Levent Özdilek ve Osman Sonant yer aldı.

2017 yılında Erkan Kolçak Köstendil “Bir Deli Sevda” dizisinde Mehmet Gökdeniz karakteriyle kariyerine devam etti. Başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun ve Erdinç Gülener’in paylaştığı dizinin senaristliğini Korcan Derinsu yaptı.

“Bir Deli Sevda” dizisinin final kararı almasından sonra Erkan Kolçak Köstendil kariyerinin en parlak işine imza attı ve “Çukur” dizisine başladı. “Çukur” dizisinde Vartolu Saadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil bir anda Salih Koçavalı’ya dönüştü. Fenomen dizi Çukur’un oyuncu kadrosu arasında Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Nur Sürer, Rıza Kocaoğlu ve Necip Memili seyircinin karşısına çıktı.

2019 yılında Erkan Kolçak Köstendil Show TV ekranlarına gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı “Çarpışma” dizisine Vartolu Saadettin karakteriyle konuk oyuncu olarak katıldı.

Erkan Kolçak Köstendil’in İlk Filmi: Erkan Kolçak Köstendil ilk hangi filmde oynadı? Erkan Kolçak Köstendil’in filmleri nelerdir?

Erkan Kolçak Köstendil dizi ve filmleri ile tanınan bir isim olmayı başardı. 2008 yılında ilk defa “Güz Sancısı” filmindeki Nümayişçi rolüyle beyaz perdeye çıkan Erkan Kolçak Köstendil filmleriyle gişe rekorlarını alt üst etti.

2009 yılında Erkan Kolçak Köstendil “M.A.T” filminde Emre karakterini oynadı. Yapımcılığını Ercan Saatçi’nin üstelendiği “M.A.T” filminin oyuncu kadrosunda Nefise Karatay, Hakan Ka, Kamil Güler ve Demir Karahan gibi isimler boy gösterdi.

2014 yılında Erkan Kolçak Köstendil “İtirazım Var” filminde Süperman rolünü oynadı. Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği “İtirazım Var” filminde Erkan Kolçak Köstendil Serkan Keskin, Hazal Kaya, Öner Erkan, Büşra Pekin ve Osman Sonant ile sinema salonunda seyircisini güldürmeyi başardı. Aynı yıl Erkan Kolçak Köstendil “Yağmur: Kıyamet Çiçeği” filminde Şenol karakteriyle seyircisinin karşısına çıktı. Kazım Koyuncu’nun hayatını konu alan “Yağmur: Kıyamet Çiçeği” filminin kadrosunda; Engin Hepileri, Devrim Saltoğlu, Settar Tanrıöğen, Altan Erkekli, Rıza Sönmez ve Ayhan Eroğlu gibi başarı isimler oynadı.

2015 yılında Erkan Kolçak Köstendil “Yok Artık” filminde Taksici Fiket karakterini oynadı. Yapımcılığı Şebnem Bozoklu ve Kaan Yıldırım’ın yaptığı “Yok Artık” filminde Erkan Kolçak Köstendil başrollerini Demet Evgar, Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu ile paylaştı. Aynı yıl Erkan Kolçak Köstendil Burak Aksak’ın “Kara Bela” filminin kadrosunda alkış topladı. Erkan Kolçak Köstendil’in başrolünü üstelendiği filmde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Cihan Ercan ve Tarık Ünlüoğlu gibi başarılı isimler sinema salonlarında kahkaha tufanı yarattı.

2017 yılında Erkan Kolçak Köstendil “Babam” filminde Deniz karakterini canlandırdı. Yönetmen koltuğunda Nihat Durak’ın oturduğu “Babam” filminde Erkan Kolçak Köstendil Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven, Cezmi Baskın, Ebru Şahin ile beraber oynadı. Aynı yıl Erkan Kolçak Köstendil bir başka Onur Ünlü yapımı olan “Put Şeylere” filminde Türkü Turan, Öykü Karayel ve Öner Erkan ile başrolleri paylaştı.

2018 yılında Erkan Kolçak Köstendil “Müslüm” filminde konuk oyuncu olarak bir pavyon sahibini canlandırdı.

2019 yılında Erkan Kolçak Köstendil “Sibel” filminde Ali rolünü; “Türk İşi Dondurma” filminde ise Deveci Ali karakterini oynadı.