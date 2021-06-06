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Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında? Erkan Petekkaya nereli? İşte hayat hikayesi...

06.06.2021 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, dizi ve sinema dünyasında oldukça tanınmış isimlerden biri. Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Dila Hanım gibi dizilerde rol alan Erkan Petekkaya kimdir sorusu merak edilip araştırılıyor. Peki Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında? Erkan Petekkaya nereli? İşte hayat hikayesi...

Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında? Erkan Petekkaya nereli? İşte hayat hikayesi...

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, dizi ve sinema dünyasında çok fazla tanınan isimlerden biri olarak biliniyor. 1993 senesinden beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer alan ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Dila Hanım gibi başarılı yapımlarda rol almış olan Erkan Petekkaya kimdir sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında?

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? ERKAN PETEKKAYA NERELİ?

11 Aralık 1970 tarihinde doğan ve 50 yaşında olan Erkan Petekkaya Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul'da ve Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, ardından Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde eğitim görmüştür. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanmış olan Petekkaya, 1993 yılından beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 senesinde kamera şakalarıyla birlikte tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 senesinde Güzel Günler dizisiyle devam etmiştir. 1999 senesinde ise Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçmiştir.

Japon Gelin, Aşkına Eşkıya, Bedel ve Taştan Kalp gibi projelerde rol alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri isimli televizyon dizisinde canlandırmış olduğu “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol almıştır. 2005 senesinde Köpek dizisi ile ekranlarda yer almış ve burada hayat verdiği Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilmiştir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik isimli televizyon dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştır. 2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına isimli televizyon dizisinde ise Yiğit Sancaktar karakterini canlandırmıştır.

2010-2012 seneleri arasında Kanal D'de Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizide Ali Kaptan isimli karaktere hayat veren Petekkaya, dizide kötü ve acımasız bir kişiliği olan ancak sonraları yaptıklarından pişmanlık duyan bir babayı oynamıştır. Bu projenin ardından yine pek çok başka yapımda da rol alan Petekkaya, son olarak 2021 senesinde TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterini canlandırmaktadır. Karakter izleyici olarak çok sevilince aynı karakter ile aynı yapım şirketinin TV8'de yayınlanan diğer bir dizisi olan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisine de konuk oyuncu olarak katılmıştır.

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ERKAN PETEKKAYA OYNADIĞI FİLMLER

2018 Deliler Vlad Tepeş
2019 Kapan Süleyman
2009 Gecenin Kanatları Cemal
2015 Yeni Dünya Mehmet Ali
2016 Kolpaçino 3. Devre Başkan
2017 Ayla İskenderun Binbaşı

ERKAN PETEKKAYA OYNADIĞI DİZİLER

2021 Kırmızı Oda Delikanlı Sadi Konuk Oyuncu
2021 Doğduğun Ev Kaderindir Konuk Oyuncu
2019 Vurgun Kemal Vardar Başrol Oyuncu
2020 Gel Dese Aşk Murat Başrol Oyuncu
2014-2017 Paramparça Cihan Gürpınar Başrol oyuncu
2010-2014 Öyle Bir Geçer Zaman ki Ali Akarsu Yardımcı Oyuncu
1998 Güzel Günler Talat
1998 Aynalı Tahir Kadir
2001 Aşkına Eşkiya Sadocan
2003 Bedel
2003 Taştan Kalp İsmail Televizyon filmi
2003 Japonyalı Gelin Ömer Televizyon filmi
2003 Serseri Bülent
2005 Beyaz Gelincik Ömer Aslanbaş
2005 Köpek Yılmaz
2007 Sessiz Fırtına Yiğit Sancaktar
2008 Sonbahar Galip Türker
2009 Bahar Dalları Balıkçı
2009 Hanımın Çiftliği Milletvekili
2010 Hanımeli Sokağı Osman Yardımcı Oyuncu
2012-2014 Dila Hanım Rıza Bey Başrol Oyuncu
2013 Benim Hala Umudum Var Erkan Başrol oyuncu
2017 Kayıt Dışı Ali Kemal Ateş Başrol Oyuncu


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Kırmızı Oda dizisi Erkan Petekkaya
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