Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında? Erkan Petekkaya nereli? İşte hayat hikayesi...

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, dizi ve sinema dünyasında çok fazla tanınan isimlerden biri olarak biliniyor. 1993 senesinden beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer alan ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Dila Hanım gibi başarılı yapımlarda rol almış olan Erkan Petekkaya kimdir sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında?

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? ERKAN PETEKKAYA NERELİ?

11 Aralık 1970 tarihinde doğan ve 50 yaşında olan Erkan Petekkaya Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul'da ve Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, ardından Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde eğitim görmüştür. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanmış olan Petekkaya, 1993 yılından beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 senesinde kamera şakalarıyla birlikte tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 senesinde Güzel Günler dizisiyle devam etmiştir. 1999 senesinde ise Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçmiştir.