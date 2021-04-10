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Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'da ağlattı! 'Oynamadın resmen yaşattın'

10.04.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi rolünü canlandıran Erkan Petekkaya, oyunculuğuyla alkış topladı. Petekkaya'nın duygusal sahneleri herkesi ağlattı.

Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'da ağlattı! 'Oynamadın resmen yaşattın'

Kırmızı Oda dizisi dün akşam 32. yeni bölümüyle ekrana geldi. Binnur Kaya'nın başrolü oynadığı dizide konuk oyuncu olan Erkan Petekkaya performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Küçük yaşta annesi, babası tarafından öldürülen ve sokaklarda yaşamaya başlayan delikanlı Sadi, Doktor Hanım'a en yakın arkadaşının nasıl öldüğünü anlattı. Hasta olmasına rağmen ailesine verilmekten korktuğu için hastaneye gidemeyen Cemre'nin öldüğü anı anlatan Sadi, gözyaşlarına boğularak isyan etti.

Sadi'nin "Ben bu dünyayı, bu dünyadaki insanları affetmiyorum hocam" sözleri ise bölüme damga vurdu.

OYUNCULUĞUYLA ALKIŞ TOPLADI

Dizide Delikanlı Sadi rolünü canlandıran Erkan Petekkaya ise oyunculuğuyla alkış topladı. Gözyaşları içinde rolünü yerine getiren Petekkaya, Twitter'da trend oldu. Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan oyuncu için "Bizi ağlattın" yorumları yapıldı.

İşte yapılan bazı yorumlar:

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Binnur Kaya Erkan Petekkaya
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