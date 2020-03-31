Erkan Petekkaya'nın başrolde oynadığı Gel Dese Aşk dizisinin çekimleri durduruldu!

ATV'de yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinin çekimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durduruldu. Haberi dizinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, kişisel Instagram hesabında duyurdu.

Petekkaya, kendisine gelen WhatsApp mesajını paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Bildiğiniz gibi dünyada yaşanan ve ülkemizde de etkisini gösteren Kovid-19 salgın hastalığı nedeni ile Gel Dese Aşk dizimizin çekimlerine süresiz olarak ara veriyoruz. Yaşanan bu zor günleri geride bıraktığımızda hep birlikte hikayemizi anlatmaya devam edeceğiz. Sinegraf ailesi olarak tüm oyuncularımıza ve ekibimize sağlıklı günler diliyoruz. En kısa sürede yeniden bir arada olmak ümidi ile sağlıkla kalın. #evde kalın."

SETTEN PAYLAŞTIĞI VİDEO OLAY OLMUŞTU!

Erkan Petekkaya'nın geçtiğimiz günlerde Gel Dese Aşk'ın çekimlerinden paylaştığı bir videoya eleştiri yağmıştı. Onlarca set çalışanın yan yana olduğu kapalı bir alanda, Erkan Petekkaya 'oy korona' şarkısını seslendirmiş ve bu anları Instagram'dan paylaşmıştı. Dizi çekimlerinin salgına rağmen devam etmesi tepki çekmişti.