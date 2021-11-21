MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Erkan Petekkaya yeni projesini anlatırken dileklerini de söyledi: Dolar düşsün!

Erkan Petekkaya yeni projesini anlatırken dileklerini de söyledi: Dolar düşsün!

21.11.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sana Söz dizisiyle ekrana dönen Erkan Petekkaya Sinan Akçıl ile birlikte bir projeye imza atıyor. Akçıl ünlü oyuncu için şarkı yaptığını yazdı. Erkan Petekkaya ise açıklamasında dolar göndermesi yaptı.

Kırmızı Oda dizisinde rol alırken Acun Ilıcalı'yla ters düşen ve diziden ayrılmak zorunda kalan Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan'la birlikte başrol olduğu Sana Söz dizisiyle ekrana döndü. Dizide Ömer karakterine hayat veren Petekkaya yeni bir proje için kolları sıvadı.

Sinan Akçıl ile Erkan Petekkaya, önceki gün Ulus’ta stüdyodan çıkarken görüntülendi.

Akçıl’ın “Piyanist 2” albümünde “Derdim” şarkısını seslendiren Erkan Petakkaya, stüdyodan şarkılar söyleyerek çıktı. Sinan Akçıl, “İnanılmaz söyledi. Bir şarkı buldu ve bende söz yazdım. İnşallah bütün Türkiye bu şarkı ile yatıp kalkacak” dedi.

İlk kez bir albümde şarkı söylediğini anlatan Petakkaya, “Sinan çok güzel bir şarkı yaptı ve çok güzel oldu. 2022’nin şarkısı geliyor" dedi.

DOLAR GÖNDERMESİ

Erkan Petekkaya açıklamasının devamında ise "İnşallah yazın ülkemiz güzel olsun, hastalıklar bitsin, dolar düşsün, Euro kendini parçalasın" yorumunda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eda Ece'den Danilo Zanna isyanıEda Ece'den Danilo Zanna isyanı
PARTNEREylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?Eylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?
Kasım ayında deniz keyfi! Mayolu pozKasım ayında deniz keyfi! Mayolu poz
Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya Sinan Akçıl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonluk araca çarptı, arkasına bakmadan gitti

Milyonluk araca çarptı, arkasına bakmadan gitti

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

Olay yaratan sözler! Sosyal medya ayaklandı

Olay yaratan sözler! Sosyal medya ayaklandı

Akın akın geliyorlar! Kişi başı 500 Euro harcıyorlar

Akın akın geliyorlar! Kişi başı 500 Euro harcıyorlar

Feci kazada 'yarış' iddiası: 2 ölü, 1 yaralı

Feci kazada 'yarış' iddiası: 2 ölü, 1 yaralı

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Eşi ve oğluyla pozuna beğeni yağdı!

Eşi ve oğluyla pozuna beğeni yağdı!

Geceyi birlikte geçirdiler! Paylaşım olay yarattı

Geceyi birlikte geçirdiler! Paylaşım olay yarattı

Gergin anlar kameraya yansıdı

Gergin anlar kameraya yansıdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.