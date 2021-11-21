Erkan Petekkaya yeni projesini anlatırken dileklerini de söyledi: Dolar düşsün!

Kırmızı Oda dizisinde rol alırken Acun Ilıcalı'yla ters düşen ve diziden ayrılmak zorunda kalan Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan'la birlikte başrol olduğu Sana Söz dizisiyle ekrana döndü. Dizide Ömer karakterine hayat veren Petekkaya yeni bir proje için kolları sıvadı.

Sinan Akçıl ile Erkan Petekkaya, önceki gün Ulus’ta stüdyodan çıkarken görüntülendi.

Akçıl’ın “Piyanist 2” albümünde “Derdim” şarkısını seslendiren Erkan Petakkaya, stüdyodan şarkılar söyleyerek çıktı. Sinan Akçıl, “İnanılmaz söyledi. Bir şarkı buldu ve bende söz yazdım. İnşallah bütün Türkiye bu şarkı ile yatıp kalkacak” dedi.

İlk kez bir albümde şarkı söylediğini anlatan Petakkaya, “Sinan çok güzel bir şarkı yaptı ve çok güzel oldu. 2022’nin şarkısı geliyor" dedi.

DOLAR GÖNDERMESİ

Erkan Petekkaya açıklamasının devamında ise "İnşallah yazın ülkemiz güzel olsun, hastalıklar bitsin, dolar düşsün, Euro kendini parçalasın" yorumunda bulundu.

