Erkek arkadaşı hakkındaki gerçek hayatını altüst etti! ''Beni sahte bir penisle kandırdı''

30 yaşındaki Roxanne Shurmur, bir flört sitesi aracılığıyla tanıştığı 32 yaşındaki Tarjit Singh ile kısa süre içinde romantik bir ilişkiye başladı. İlişkilerinin başında her şey normaldi. Ancak Tarjit'in bir süre sonra ortaya çıkan bazı sıra dışı alışkanlıkları, Roxanne’i tedirgin etmeye ve şüphelendirmeye başladı.

KUŞKULANDI

Çift ne zaman cinsel ilişkiye girecek olsa Tarjit hep karanlık bir ortam tercih ediyordu. Roxanne başlarda bunu Tarjit'in kendine olan güvensizliğine bağladı ancak bu durum ısrarlar devam ediyor olması onu kuşkulandırdı ve harekete geçirdi.

DOĞUM BELGESİNİ BULDU

Bir gün Tarjit’in doğum belgesine ulaşan Roxanne, onun aslında bir kadın olduğunu ve adının da Hannah Walters olduğunu öğrendi. Ayrıca evde protez bir cinsel organ buldu. Tarjit ilişkide oldukları süre boyunca, göğüslerini bantla saklayıp cinsel ilişki oyuncağı kullanarak ve karanlıkta ilişkiye girerek Roxanne’i bir erkek olduğuna inandırmıştı.

BAYILANA KADAR DÖVDÜ

Gerçekler karşısında şaşkına dönen genç kadın, öğrendikleri ile ilgili olarak sevgilisi ile yüzleşmek istedi. Ancak Tarjit tarafından saldırıya uğradı, bayılana kadar dövüldü ve yakılmakla tehdit edildi. Roxanne bir süre, Tarjit tarafından şiddete uğramaya devam etti. Sonunda komşuları genç kadının çığlıklarını duyup polisi arayınca, tüm olay ortaya çıktı.

''ÇOK UTANDIM''

Tarjit hakkında konuşan Roxanne “İlgili, eğlenceli, gerçekçi biriydi ve bir erkek gibi konuşuyor, davranıyor ve giyiniyordu. Onun erkek olmadığına inanmak için hiçbir nedenim yoktu. Sonunda kandırıldığımı fark ettiğimde midem bulandı ve çok utandım” diye konuştu.

İZİN VERMİYORDU

Genç kadın ilişkileri süresince onun yatak odasında hiç soyunmadığını, hep üzerinde bir tişörtle cinsel ilişkiye girdiğini ve asla ona dokunmasına izin vermediğini söyledi. Cinsellik konusunda acelesi yokmuş gibi görünen Tarjit, ona birbirlerini tanımalarını istediğini söyledi.

10 YIL HAPİS YATACAK

Yapılan araştırmalar, Tarjit’in daha önce 16 yaşındaki iki kişiyi daha benzer şekilde kandırdığı ortaya çıkardı. Tarjit, cinsel saldırı, bedensel saldırı ve öldürme tehdidi suçlarından 10 yıl hapis cezası alırken Roxanne, “Tarjit Singh hayatımın en büyük hatasıydı. Hala kabuslar görüyorum ama o yalancının hayatımı mahvetmesine izin vermeyeceğim” diye konuştu.

