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  4. Vahşeti komşuları gördü! Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı... Tuvalete atıp sifonu çekti

Vahşeti komşuları gördü! Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı... Tuvalete atıp sifonu çekti

22.10.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da yaşayan 46 yaşındaki Erik Francisco Roledo, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Ingrid Escamilla’yı öldürmekten suçlu bulundu. Sevgilisi öldürdükten sonra cesedini parçalara ayıran ve tuvalete atarak sifonu çeken adam 70 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezası Meksika’da kadın cinayetlerini durdurmak için daha sert yasalar uygulanmasıyla birlikte kesinleşti.

Meksika’da yaşayan 46 yaşındaki inşaat mühendisi Erik Francisco Roledo, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Ingrid Escamilla Vargas’ı öldürdüğünü itiraf etti. Cani sevgili kız arkadaşının derisini yüzerek cesedini parçalara ayırdığını ve parçaları da ortada delil bırakmamak için tuvalete attığını söyledi. Komşular adamın yaşadığı binadan kanlar içinde çıktığını gördüklerinde Vatandaş Güvenliği Sekreteri'ni (SSC) arayarak durumu haber verdi. Tutuklama anına ait görüntülerde, Erik Francisco’nın bir polisle konuşurken başı bandajlı ve göğsünde kanla bir arabanın içinde olduğu fark edildi.

“KİMSENİN BİLMESİNİ İSTEMEDİM”

Polise verdiği ifadesinde kız arkadaşını öldürdüğünü kabul edem Roledo, “Tartışmaya başladık ve kavga ettik. Beni öldürmek istediğini söyledi ve eline bir bıçak aldı. Ben de ‘Hemen yap’ dedim. Beni bir kez bıçakladı. ‘Daha güçlü yap’ diye bağırdığımda ikinci kez denedi. Bana saldırdığında bıçağı boğazına saplamak için kullandım. Onu öldürdüğümde cesedi parçaladım. Çünkü kimsenin bilmesini istemedim. Utandığım için cesedin parçalarını drenaj sistemine attım” dedi.
Meksika’da bir suçlunun alabileceği maksimum hapis cezasına çarptırılan Roledo, 70 yıl hapis cezası ile cenaze masrafları ve kurbanın ailesine ek tazminatı karşılmak için ağır bir para cezasına çarptırıldı. Ceza açıklandıktan sonra Ingrid'in annesi Antelma Vargas, kadın cinayeti kurbanları için adalet sağlamanın artık mümkün olduğunu gösterdiği için yargıcın kararından memnun olduğunu söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Meksika

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