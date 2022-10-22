Vahşeti komşuları gördü! Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı... Tuvalete atıp sifonu çekti

Meksika’da yaşayan 46 yaşındaki inşaat mühendisi Erik Francisco Roledo, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Ingrid Escamilla Vargas’ı öldürdüğünü itiraf etti. Cani sevgili kız arkadaşının derisini yüzerek cesedini parçalara ayırdığını ve parçaları da ortada delil bırakmamak için tuvalete attığını söyledi. Komşular adamın yaşadığı binadan kanlar içinde çıktığını gördüklerinde Vatandaş Güvenliği Sekreteri'ni (SSC) arayarak durumu haber verdi. Tutuklama anına ait görüntülerde, Erik Francisco’nın bir polisle konuşurken başı bandajlı ve göğsünde kanla bir arabanın içinde olduğu fark edildi.

“KİMSENİN BİLMESİNİ İSTEMEDİM”

Polise verdiği ifadesinde kız arkadaşını öldürdüğünü kabul edem Roledo, “Tartışmaya başladık ve kavga ettik. Beni öldürmek istediğini söyledi ve eline bir bıçak aldı. Ben de ‘Hemen yap’ dedim. Beni bir kez bıçakladı. ‘Daha güçlü yap’ diye bağırdığımda ikinci kez denedi. Bana saldırdığında bıçağı boğazına saplamak için kullandım. Onu öldürdüğümde cesedi parçaladım. Çünkü kimsenin bilmesini istemedim. Utandığım için cesedin parçalarını drenaj sistemine attım” dedi.