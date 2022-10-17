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Sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrendi! İhaneti ortaya çıkarmak için diğer kadının annesiyle arkadaş oldu

17.10.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç bir kadının kendisini aldatan sevgilisinin ihanetini ortaya çıkarmak için yaptığı akıl almaz plan herkesin ağzını açık bıraktı. Aldatıldığını öğrendikten sonra sosyal medya üzerinden ikinci kadını bulan ve annesinin bir kitap kulübü olduğunu keşfeden Michelle isimli genç kadın, yaptığı planla TikTok'un gündemine oturdu.

Sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrendi! İhaneti ortaya çıkarmak için diğer kadının annesiyle arkadaş oldu

Aldatıldıktan sonra harekete geçirdiği intikam planıyla herkesi mest eden Michelle, sabırla intikam planını hayata geçirdi. Önce sosyal medyayı karıştırıp diğer kadını buldu. Sonra onun annesinin kitap kulübünü keşfetti. Bu kısım Michelle'in kafasında bir şeyler oluşturan kısım oldu.

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AKIL ALMAZ PLAN

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Uzun süreli planı şöyle işledi: Micehlle önce diğer kadının annesine Facebook üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. Sonra bu girişimini yüz yüze bir dostluk haline getirdi ki bu biraz zamanını aldı. Ancak bu sayede, erkek arkadaşı genç kadınla birilikte evlerine geldiğinde o da orada olacaktı.

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ÖVGÜLER YAĞDI

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Öyle de oldu. Michelle böylelikle ihaneti gün yüzüne çıkarmış ve intikamını da almıştı. Akıllı planına olan bağlılığı karşısında şaşkına dönen birçok insan, Michelle'i becerikliliğinden ötürü övgüler yağdırdı. Kimileri de onun bir deli olduğunu düşündüklerini açıkladılar.

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Anahtar Kelimeler:
aldatmak
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