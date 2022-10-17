Sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrendi! İhaneti ortaya çıkarmak için diğer kadının annesiyle arkadaş oldu

Aldatıldıktan sonra harekete geçirdiği intikam planıyla herkesi mest eden Michelle, sabırla intikam planını hayata geçirdi. Önce sosyal medyayı karıştırıp diğer kadını buldu. Sonra onun annesinin kitap kulübünü keşfetti. Bu kısım Michelle'in kafasında bir şeyler oluşturan kısım oldu.

AKIL ALMAZ PLAN

Uzun süreli planı şöyle işledi: Micehlle önce diğer kadının annesine Facebook üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. Sonra bu girişimini yüz yüze bir dostluk haline getirdi ki bu biraz zamanını aldı. Ancak bu sayede, erkek arkadaşı genç kadınla birilikte evlerine geldiğinde o da orada olacaktı.

ÖVGÜLER YAĞDI

Öyle de oldu. Michelle böylelikle ihaneti gün yüzüne çıkarmış ve intikamını da almıştı. Akıllı planına olan bağlılığı karşısında şaşkına dönen birçok insan, Michelle'i becerikliliğinden ötürü övgüler yağdırdı. Kimileri de onun bir deli olduğunu düşündüklerini açıkladılar.



