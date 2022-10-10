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Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı! Defalarca mahkemelik oldular ama...

10.10.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Birmingham bölgesinde yaşayan kuaför Luke Lal, erkek arkadaşını defalarca penisini çekerek yaralamasıyla gündem olmuştu. Ancak Lal, yasaklama emrinin reddedip sevgilisine tekrar saldırmasına rağmen daha fazla hapis cezasından kurtuldu. Gözaltına alınan Luke Lal'i kurtaran şeyin ikilinin mahkemeye barıştıklarını bildirmesi olduğu açıklandı.

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı! Defalarca mahkemelik oldular ama...

Zarar gören partnerin hiçbir zaman kimliği açıklanmamıştı. Eşcinsel bir birliktelik yaşayan çift 2020 yılında, Lal'in evinde girdikleri şiddetli tartışmanın ardından manşetlere taşındı. Çünkü Lal, aralarında hararetli bir tartışma patlak verdiğinde erkek arkadaşını yumruklayıp boğmaya çalışmış ve daha sonra penisini tuttup tekrar tekrar çekerek küçük bir yırtılmaya neden olmuştu.

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TEHDİT ETTİ

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Ayrıca daha sonra mutfağa gidip bir bıçak kaptığı ve kurbanı bıçakla tehdit ettiği, ancak herhangi bir zarar vermeden bıçağı pencereden dışarı attığı bildirilmişti. Olayın ardından şikayetçi olan genç adam, penisindeki yaralanma için bir süre tedavi gördü.

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TEKRAR TUTUKLANDI

Lal, ise olayın ardından 12 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 18 ay uzaklaştırıldı. Bu yılın Ocak ayında ise 150 saat ücretsiz çalışma cezasına çarptırıldı. Ancak, 3 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Hurst Caddesi'ndeki bir barın dışında yaşanan bir kavga hakkında iki polis memurunun ihbarı üzerine tekrar tutuklandı.

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YASAK ÇIKTI

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Lal, mahkemede erkek arkadaşını yumrukladığını kabul ettiğini ve kurbanın gözünün üstünde kesikler ve şişlikler olduğunu söyledi. Polis soruşturmaları daha sonra sanığın mağdurla iletişim kurmasını yasaklayan bir uzaklaştırma emrine tabi olduğunu ortaya çıkardı.

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''ARTIK KORKMUYORUM''

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Ancak mağdur olan sevgili, kendi iradeisyle mahkeme tarafından verilen uzaklaştırma yasağını kaldırdı. Kendisine yapılan saldırının yumruktan çok tokat olduğunu ve Lal'in alkolle ilgili sorunları olduğunu söyleyen adam, mahkemeye şimdi tekrar konuştuklarını ve artık ondan korkmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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