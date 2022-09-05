Erkek arkadaşına aldığı hediye sosyal medyada olay olmuştu! Şimdi bir seks bebeği uğruna terk edilmekten korkuyor

Sosyal medyadan seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede fenomen olmayı başaran Charlotte Gray isimli yetişkin içerik üreticisi, sevgilisiyle yaşadığı mutlu ilişkisinin sırrını açıklayarak gündem olmuştu.

KADINLARA DA TAVSİYE ETMİŞTİ

Erkek arkadaşına hediye olarak kendisine tıpatıp benzeyen bir şişme bebek satın aldığını açıklayan Gray, diğer kadınlara bu yöntemi kullanmalarını tavsiye etmişti ancak şimdi erkek arkadaşının seks bebeğini kendisine tercih ettiğinden şikayet etti.

PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

Ancak geçtiğimiz günlerde, erkek arkadaşının kucağında bebekle oturduğu anları paylaştığı sosyal medya paylaşımıyla viral oldu. 49.000'den fazla beğeni toplayan video, binlerce yorum aldı. Kimileri seks bebeklerinin erkekler için cazip olmasını bir tehlike olarak görüp endişelenirken, kimileri de durumu komik buldu.



