Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Erkek arkadaşına aldığı hediye sosyal medyada olay olmuştu! Şimdi bir seks bebeği uğruna terk edilmekten korkuyor

Erkek arkadaşına aldığı hediye sosyal medyada olay olmuştu! Şimdi bir seks bebeği uğruna terk edilmekten korkuyor

05.09.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 23 yaşındaki Charlotte Grey, daha önce erkek arkadaşına kendisine çok benzeyen bir seks bebeği hediye etmesiyle gündeme oturmuş ve adından söz ettirmişti. Ancak genç kadın şimdi, erkek arkadaşının bebek versiyonunu kendisine tercih etmesinden korktuğunu açıkladı.

Erkek arkadaşına aldığı hediye sosyal medyada olay olmuştu! Şimdi bir seks bebeği uğruna terk edilmekten korkuyor

Sosyal medyadan seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede fenomen olmayı başaran Charlotte Gray isimli yetişkin içerik üreticisi, sevgilisiyle yaşadığı mutlu ilişkisinin sırrını açıklayarak gündem olmuştu.

KADINLARA DA TAVSİYE ETMİŞTİ

bebek45

Erkek arkadaşına hediye olarak kendisine tıpatıp benzeyen bir şişme bebek satın aldığını açıklayan Gray, diğer kadınlara bu yöntemi kullanmalarını tavsiye etmişti ancak şimdi erkek arkadaşının seks bebeğini kendisine tercih ettiğinden şikayet etti.

PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

14713971-728xauto (1)

Ancak geçtiğimiz günlerde, erkek arkadaşının kucağında bebekle oturduğu anları paylaştığı sosyal medya paylaşımıyla viral oldu. 49.000'den fazla beğeni toplayan video, binlerce yorum aldı. Kimileri seks bebeklerinin erkekler için cazip olmasını bir tehlike olarak görüp endişelenirken, kimileri de durumu komik buldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okuduEmzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu
Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü olduTürkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu
Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşamMucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam
Anahtar Kelimeler:
seks oyuncağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kardeşleri katletti! Yardım çığlıkları sokağı inletti ama...

Kardeşleri katletti! Yardım çığlıkları sokağı inletti ama...

Cinsel organından çıktı: Tam 5 metre! Nedeni 'pes' dedirtti

Cinsel organından çıktı: Tam 5 metre! Nedeni 'pes' dedirtti

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

İlginizi Çekebilir

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.