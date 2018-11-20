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Erkek arkadaşını öldürdü, cesedini pişirip işçilere ikram etti

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 20.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Faslı bir kadın, erkek arkadaşını öldürmekle ve cesedini pişirip Pakistanlı işçilere yedirmekle suçlanıyor.

Erkek arkadaşını öldürdü, cesedini pişirip işçilere ikram etti

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre cani kadına yönelik başlatılan soruşturmada, Faslı kadının erkek arkadaşını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdığı ve pişirerek 'machboos' adı verilen geleneksel bir yemek haline getirerek Pakistanlı işçilere yedirdiği belirtildi.

Al-Ain emirliğindeki savcılara göre, kadının 7 yıldır ilişki içerisinde bulunduğu erkek arkadaşı, başkasıyla evlenmeyi planladığını söylemesi üzerine erkek arkadaşını öldürdü.

ERKEK KARDEŞİ İNSAN DİŞİ BULDU

Abu Dabi'de yayınlanan bir ulusal gazeteye göre cinayet, kadının erkek arkadaşının kardeşi tarafından blender'da bulunan bir insan dişi üzerine açığa çıktı. Cinayetin ise yaklaşık 3 ay önce işlendiği öğrenildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kadının mahkeme karşısına çıkacağı belirtildi.

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