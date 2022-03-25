Erkek hemşire iki hastasına tecavüz etti! Gerçeği kadınların birbirine itirafı ortaya çıkarttı

İngiltere’de bulunan Goodmayes Hastanesi’nde yaşanan tecavüz olayları dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Hastanede görevli olarak 43 yaşındaki erkek hemşire Ige Apata, tedavisini gerçekleştirdiği 2 ayrı genç kıza cinsel saldırıda bulundu.

HASTALARA YARDIM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Apata’nın ik tecavüz vakası hastanın odasının kapısını kilitlemek için anahtar istediği sırada yaşandığı iddia edildi. İddialara göre genç kızın odasına anahtarı götüren Apata, daha sonra kapıyı kilitleyerek genç kıza tecavüz etti.

Apata’nın ikinci tecavüz vakasını ise bu olaydan sadece birkaç gün gerçekleştirdiği söyleniyor. Hastane kıyafetlerinin yerine yeni bir kıyafet isteyen hastanın yanına giden Apata, genç kızdan kıyafetlerini yanında giymesini istedi. İsteğinin karşılık görmemesinin ardından ise kıza cinsel saldırıda bulundu.

AYNI ODAYA ALININCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İki genç kızın aynı odaya alınmasından sonra yaşanılan tecavüz olayları ortaya çıktı. Genç kızları enjeksiyon yapmakla korkutan erkek hemşirenin hastaların birbirine yaptıkları itiraf sonucunda yakayı ele verdi. Genç kızların şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilen Apata, suçlamaları kabul etmedi.



