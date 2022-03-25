Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Erkek hemşire iki hastasına tecavüz etti! Gerçeği kadınların birbirine itirafı ortaya çıkarttı

Erkek hemşire iki hastasına tecavüz etti! Gerçeği kadınların birbirine itirafı ortaya çıkarttı

25.03.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Redbrige’de bir akıl hastanesinde görevli olarak çalışan 43 yaşındaki erkek bir hemşire iş yerinde savunmasız haldeki iki hastaya tecavüz etmekle suçlandı. Ige Apata isimli erkek hemşire kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, hastaların aynı odaya alınmasının üzerine birbirlerine yaptıkları itiraf sonucunda tecavüz olayın ortaya çıktığı dile getirildi.

Erkek hemşire iki hastasına tecavüz etti! Gerçeği kadınların birbirine itirafı ortaya çıkarttı

İngiltere’de bulunan Goodmayes Hastanesi’nde yaşanan tecavüz olayları dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Hastanede görevli olarak 43 yaşındaki erkek hemşire Ige Apata, tedavisini gerçekleştirdiği 2 ayrı genç kıza cinsel saldırıda bulundu.

HASTALARA YARDIM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Apata’nın ik tecavüz vakası hastanın odasının kapısını kilitlemek için anahtar istediği sırada yaşandığı iddia edildi. İddialara göre genç kızın odasına anahtarı götüren Apata, daha sonra kapıyı kilitleyerek genç kıza tecavüz etti.

Apata’nın ikinci tecavüz vakasını ise bu olaydan sadece birkaç gün gerçekleştirdiği söyleniyor. Hastane kıyafetlerinin yerine yeni bir kıyafet isteyen hastanın yanına giden Apata, genç kızdan kıyafetlerini yanında giymesini istedi. İsteğinin karşılık görmemesinin ardından ise kıza cinsel saldırıda bulundu.

Kocasını takip etmek için evine gizli kamera yerleştirdi! Yeğeniyle yakınlığını fark edince penisini kestiKocasını takip etmek için evine gizli kamera yerleştirdi! Yeğeniyle yakınlığını fark edince penisini kesti

AYNI ODAYA ALININCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İki genç kızın aynı odaya alınmasından sonra yaşanılan tecavüz olayları ortaya çıktı. Genç kızları enjeksiyon yapmakla korkutan erkek hemşirenin hastaların birbirine yaptıkları itiraf sonucunda yakayı ele verdi. Genç kızların şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilen Apata, suçlamaları kabul etmedi.

“Savaşa hayır” tepkisiyle gündem olmuştu! Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un kızının sözleri olay oldu“Savaşa hayır” tepkisiyle gündem olmuştu! Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un kızının sözleri olay oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
25 Mart Cuma: TV yayın akışı25 Mart Cuma: TV yayın akışı
Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...
Arabası sallanınca fark etti! Cinsel ilişkiye girerken yakaladıArabası sallanınca fark etti! Cinsel ilişkiye girerken yakaladı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çocuklarını görenler torunu sanıyor!

Çocuklarını görenler torunu sanıyor!

Paylaşımına beğeni yağdı! İç çamaşırsız poz verdi

Paylaşımına beğeni yağdı! İç çamaşırsız poz verdi

Gizli kamera yerleştirdi! Eşinin cinsel organını kesti

Gizli kamera yerleştirdi! Eşinin cinsel organını kesti

Dekoltesinin yeri şaşırttı! “Herkes saklar, sen açıyorsun”

Dekoltesinin yeri şaşırttı! “Herkes saklar, sen açıyorsun”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.