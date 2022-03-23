“Savaşa hayır” tepkisiyle gündem olmuştu! Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un kızının sözleri olay oldu

Türkolog olan ve çok iyi derecede Türkçe konuşan Dmitri Peskov'un, Ankara doğumlu 24 yaşındaki kızı Elizaveta Peskova, savaşın ilk günlerde sosyal medya hesabı Instagram'dan, Rusça "Savaşa hayır" yazılı bir hikaye paylaşmıştı. Elizaveta tepkilerle karşılaşması üzerine paylaşımını kısa sürede paylaşmak zorunda kalmıştı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Elizaveta bu sefer de ailesi ve kendisine uygulanan yaptırımlara isyan etti. Seyahet etmeyi özlediğini dile getiren Elizaveta yaptırımları tamamen haksızlık olarak değerlendirdi.

“GERÇEKTEN ŞAŞIRDIM”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsünün kızı, uluslararası seyahat yaptırımlarının tatile çıkmasını engellemesine üzgün olduğunu dile getirerek tepkileri üzerine çekti. Business Insider ile yaptığı telefon görüşmesinde Elizaveta, ailesine uygulanan yaptırımların kendisine maddi zarar vermediğini ancak yine de tamamen haksız ve asılsız olduğunu söyledi.

Seyahat etmeyi özlediğini belirten Elizaveta, “Üzgünüm çünkü seyahat etmek ve diğer kültürleri görmeyi seviyorum. Gerçekten şaşırdım çünkü 24 yaşında ve durumla hiçbir ilgisi olmayan birine yaptırım uygulamak garip” dedi.



