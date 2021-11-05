Erkek öğrencilerden eşitliği teşvik etmek için sınıfa etek giyerek gelmeleri istendi! Veliler tepki gösterdi

Castleview İlkokulu, velilere “Okulumuzun eşitliği teşvik etmesini istiyoruz” başlığını içeren bir mail gönderdi. Mailin içeriğindeki metinde ise okulda çocukların rahat olmalarının istenildiği ve eteklerin altına tozluk veya pantolon benzeri ürünlerin giyilebileceğini anlatan ifadeler kullanıldı. Etekleri olmayan ancak bu harekete katılmak isteyen öğrencilere eteklerin hediye edileceği söylendi.

Öğretmenler, ebeveynlere gönderdikleri mailde, "Kıyafetlerin cinsiyeti olmadığı ve kendimizi istediğimiz gibi ifade etmekte özgür olmamız gerektiği mesajını yaymaya hevesliyiz.” dedi.

“TAMAMEN ÖZGÜRSÜNÜZ”

İskoçya’nın başkentinde eşitlik ve çeşitliliği teşvik etmek için başlatılan harekette, belediye meclisi öğrencilerin kıyafet seçiminde tamamen özgür olduklarını dile getirdi. Edinburgh belediye meclisi, öğrencilerin istemezlerse katılmak zorunda olmadıklarını ve şehrin 'eşitliği teşvik etmeye tamamen bağlı olduğunu' söyledi.

Meclis, "Okul velilerden olumlu geri bildirimler aldı, ancak öğrenciler istemezlerse katılmak zorunda değiller." dedi.



