Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Erkek öğrencilerden eşitliği teşvik etmek için sınıfa etek giyerek gelmeleri istendi! Veliler tepki gösterdi

Erkek öğrencilerden eşitliği teşvik etmek için sınıfa etek giyerek gelmeleri istendi! Veliler tepki gösterdi

05.11.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edinburgh'da yer alan Castleview İlkokulu, erkek ve kız öğrencilerin eşitliği desteklemesi için bir gün okula etek giyerek gelmelerini istedi. Velileri mail yoluyla bilgilendiren okul, hareketin kaynağını ise geçen yıl okula etek giyerek geldiği için atılan bir erkek öğrenciyi desteklemek olarak gösterildi. İspanya’da okula etekle gelme günü olarak kutlanan 4 Kasım’a işaret eden Castleview İlkokulu, velilerden tepki topladı.

Erkek öğrencilerden eşitliği teşvik etmek için sınıfa etek giyerek gelmeleri istendi! Veliler tepki gösterdi

Castleview İlkokulu, velilere “Okulumuzun eşitliği teşvik etmesini istiyoruz” başlığını içeren bir mail gönderdi. Mailin içeriğindeki metinde ise okulda çocukların rahat olmalarının istenildiği ve eteklerin altına tozluk veya pantolon benzeri ürünlerin giyilebileceğini anlatan ifadeler kullanıldı. Etekleri olmayan ancak bu harekete katılmak isteyen öğrencilere eteklerin hediye edileceği söylendi.

Öğretmenler, ebeveynlere gönderdikleri mailde, "Kıyafetlerin cinsiyeti olmadığı ve kendimizi istediğimiz gibi ifade etmekte özgür olmamız gerektiği mesajını yaymaya hevesliyiz.” dedi.

Cinsiyet eşitsizliğine karşı İspanya’da erkek öğrencilere ev işlerini öğreten dersler veriliyorCinsiyet eşitsizliğine karşı İspanya’da erkek öğrencilere ev işlerini öğreten dersler veriliyor

“TAMAMEN ÖZGÜRSÜNÜZ”

İskoçya’nın başkentinde eşitlik ve çeşitliliği teşvik etmek için başlatılan harekette, belediye meclisi öğrencilerin kıyafet seçiminde tamamen özgür olduklarını dile getirdi. Edinburgh belediye meclisi, öğrencilerin istemezlerse katılmak zorunda olmadıklarını ve şehrin 'eşitliği teşvik etmeye tamamen bağlı olduğunu' söyledi.

Meclis, "Okul velilerden olumlu geri bildirimler aldı, ancak öğrenciler istemezlerse katılmak zorunda değiller." dedi.

Ailelerinin evlenmesine onay vermediği çift 40 yıl sonra yeniden bir araya gelmeyi başardıAilelerinin evlenmesine onay vermediği çift 40 yıl sonra yeniden bir araya gelmeyi başardı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Kiloları nedeniyle eleştirdi! Bikinili pozlarıyla cevap verdiKiloları nedeniyle eleştirdi! Bikinili pozlarıyla cevap verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Sperm donörü babasından 50 kardeş! “Flört etmekten korkuyorum”

Sperm donörü babasından 50 kardeş! “Flört etmekten korkuyorum”

Vücudu dövmelerle kaplı! Bakın en büyük korkusu ne?

Vücudu dövmelerle kaplı! Bakın en büyük korkusu ne?

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

40 yıl sonra yeniden! Aileleri onay vermemişti

40 yıl sonra yeniden! Aileleri onay vermemişti

Şaşırtan sevişme sahnesi açıklaması: Önlem aldık

Şaşırtan sevişme sahnesi açıklaması: Önlem aldık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.