Erkek olduğu iddia edilmişti! Macron çifti, First Lady'nin gerçekten kadın olduğunu ispatlayacak

Sağcı internet ünlüsü Candace Owens, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un erkek olduğunu iddia etmişti. Macron çifti de açtıkları karalama davasında kadın olduğuna dair belgeler sunacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron hakkında 'erkek olarak doğduğu' yönündeki iddialarla gündeme geliyordu. 2024 yılının Mart ayından itibaren düzenli olarak Brigitte Macron’un erkek olduğuyla ilgili paylaşımlar yapan yorumcu Candace Owens ile davalık olmuştu.

BBC'de yer alan habere göre Macron çiftinin Candace Owens’a karşı açılan iftira davasında, söz konusu belgeleri mahkemeye sunacakları açıklandı. BBC'nin Fame Under Fire podcastına konuşan Macron çiftinin bu davakdaki avukatı Tom Clare, Brigitte Macron'un iddiaları "çok can sıkıcı" bulduğunu belirtti.

HAMİLELİK FOTOĞRAFLARINI SUNACAK

Avukat Clare, Macron çiftinin Brigitte hamileyken ve çocuklarını yetiştirirken çektirdiği fotoğrafları mahkemeye sunup sunmayacağı sorulduğunda, bu fotoğrafların var olduğunu ve kurallarla standartların bulunduğu bir mahkemeye sunulacağını vurguladı.

İnternette yıllardır dolaşan komplo teorisine göre, Macron, erkek olarak Jean-Michel Trogneux adıyla doğmuş. Bu isim aslında erkek kardeşinin. Owens komplo teorisini X'te yaklaşık 7 milyon takipçisiyle paylaştı. Bu yılın başlarında Brigitte Olmak adlı bir video serisi yayınladı.

Fransa
