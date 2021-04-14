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Erkek olduğu şüphesiyle tutuklandıktan sonra bütün hayatı alt üst olan sporcu: Dora Ratjen

Seray Üstün Seray Üstün
14.04.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat bazen insanlar için tuhaf ve trajik hikayeler yazar. Olimpiyat sporcusu olan Ratjen, 1938 Viyana Avrupa Şampiyonası'nda ise 1.70'lik derecesiyle dünya rekoru kırmıştır. Almanya'da başarısından dolayı adına pullar dahi basılmıştır. Ancak dolandırıcı olarak tarihe geçerek bütün başarısı ve madalyaları elinden alınmıştır. Sizler için Dora Ratjen’in Olimpiyat tarihine damga vuran hayatını araştırdık.

Erkek olduğu şüphesiyle tutuklandıktan sonra bütün hayatı alt üst olan sporcu: Dora Ratjen

Dora Ratjen 1918 tarihinde Bremen yakınlarındaki Erinchshof’da sıradan bir ailede dünyaya geldi. Doğduğu gün annesi, Ratjen’in babasına bir oğulları olduğunu müjdelemiş fakat birkaç dakika sonra onun bir kız olduğuna karar vermişlerdi. Bebeği muayene eden ve genital organını inceleyen doktor da onun bir kız bebek olduğu konusunda aile ile hem fikirdi. Ailesi onu bir kız çocuk olarak büyüttü ve çocukluğu boyunca kız kıyafetleri giydi. Ancak 10-11 yaşlarında Ratjen kendisini erkek gibi hissetmeye başladı. Fakat ailesine bu konuda hiçbir şey söylemedi ve sormadı.

sporcu

Kadın olarak yetişen ve atlet olan Dora Ratjen, 1936 yılında Berlin’de düzenlenen Yaz Olimpiyatlarında Almanya adına kadınlar yüksek atlama alanında yarıştı ve dördüncü oldu. 1938’deki Avrupa Atletizm Şampiyonasında ise kadınlar yüksek atlama rekorunu kırarak birinci olmayı başardı. Bu yarışı kadın kimliğiyle bitirmişti ancak gerçek daha sonra bir tren yolcuğu sırasında ortaya çıktı. 21 Eylül 1938 tarihinde Ratjen, Viyana’dan Köln’e giden trende yolculuk yapmak için hazırlanıyordu. Trende biletleri kontrol eden görevli, kadın giysileri içinde bir erkek olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine Ratjen, trenden indirilerek polis tarafından sorguya çekildi. Dora kimlik bilgilerini gösterdiğinde kadın olduğu anlaşılıyordu. Bir doktor çağrıldı ve muayeneden sonra erkek olduğu ortaya çıktı. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen incelemede sporcunun çift cinsiyet özellikleri gösterdiği ve biyolojik açıdan erkek cinsiyet özelliklerinin daha ağır bastığı tespit edildi. Bunun üzerinde Dora Ratjen itirafta bulunarak hikayesini anlatmaya başladı. Atlet bu sırada daha detaylı muayene edilmesi için sanatoryuma gönderildi ve her birinde benzer sonuçlar çıktı.

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İşlemler 10 Mart 1939’a kadar sürdü. Savcı, “Maddi ödülleri kazanma amacı güdülmediği için sahtekarlık gerçekleşmiş sayılmaz” kararını verdi. Dora, spor yaşamını bırakmak ve ödüllerini iade etmek karşılığında ceza almaktan kurtuldu.

Sporculuk hayatının yanından özel yaşamında da çalkantılı bir dönem onu bekliyordu. 1939 yılına kadar babası Dora’nın hayatına bir kadın olarak devam etmesi konusunda ısrar ediyordu. Ancak bu ısrarından bir süre sonra vazgeçti ve Dora’ya kendi adının (Heinrich) verilmesini istedi.

Ratjen altın madalyasını iade etti ve adı tüm kayıtlardan silindi. Time dergisinin 1966 yılında yayımlanan bir yazısına göre, 1957’de Ratjen, Naziler tarafından bir kadın olarak spor yapmaya zorlandığını itiraf etmişti. 21 Eylül 1938’de, üzerinde gri, deri tayt ve açık renk kadın ayakkabılarıyla yaptığı tren yolculuğu, Ratjen’in kadın giysileri içindeki son günüydü.

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