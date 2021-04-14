Erkek olduğu şüphesiyle tutuklandıktan sonra bütün hayatı alt üst olan sporcu: Dora Ratjen

Dora Ratjen 1918 tarihinde Bremen yakınlarındaki Erinchshof’da sıradan bir ailede dünyaya geldi. Doğduğu gün annesi, Ratjen’in babasına bir oğulları olduğunu müjdelemiş fakat birkaç dakika sonra onun bir kız olduğuna karar vermişlerdi. Bebeği muayene eden ve genital organını inceleyen doktor da onun bir kız bebek olduğu konusunda aile ile hem fikirdi. Ailesi onu bir kız çocuk olarak büyüttü ve çocukluğu boyunca kız kıyafetleri giydi. Ancak 10-11 yaşlarında Ratjen kendisini erkek gibi hissetmeye başladı. Fakat ailesine bu konuda hiçbir şey söylemedi ve sormadı.

Kadın olarak yetişen ve atlet olan Dora Ratjen, 1936 yılında Berlin’de düzenlenen Yaz Olimpiyatlarında Almanya adına kadınlar yüksek atlama alanında yarıştı ve dördüncü oldu. 1938’deki Avrupa Atletizm Şampiyonasında ise kadınlar yüksek atlama rekorunu kırarak birinci olmayı başardı. Bu yarışı kadın kimliğiyle bitirmişti ancak gerçek daha sonra bir tren yolcuğu sırasında ortaya çıktı. 21 Eylül 1938 tarihinde Ratjen, Viyana’dan Köln’e giden trende yolculuk yapmak için hazırlanıyordu. Trende biletleri kontrol eden görevli, kadın giysileri içinde bir erkek olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine Ratjen, trenden indirilerek polis tarafından sorguya çekildi. Dora kimlik bilgilerini gösterdiğinde kadın olduğu anlaşılıyordu. Bir doktor çağrıldı ve muayeneden sonra erkek olduğu ortaya çıktı. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen incelemede sporcunun çift cinsiyet özellikleri gösterdiği ve biyolojik açıdan erkek cinsiyet özelliklerinin daha ağır bastığı tespit edildi. Bunun üzerinde Dora Ratjen itirafta bulunarak hikayesini anlatmaya başladı. Atlet bu sırada daha detaylı muayene edilmesi için sanatoryuma gönderildi ve her birinde benzer sonuçlar çıktı.