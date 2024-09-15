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Erkek rol arkadaşıyla öpüştüğü anlar gündem olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.09.2024 20:43
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Uraz Kaygılaroğlu'nun ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla öpüştü anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü oyuncu konu hakkında ilk kez konuştu.

Erkek rol arkadaşıyla öpüştüğü anlar gündem olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu

Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Can "Canburger" rolü ile hafızalara kazınan Uraz Kaygılaroğlu açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık konuşulan isimlerden biri. Son olarak ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntüleri ile gündem olan ünlü isim konuya dair ilk kez konuştu.

ÖPÜŞME GÖRÜNTSÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Son dönemde tiyatroya ağırlık veren Uraz Kaygılaroğlu bu kez de ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntüleri ile gündeme geldi.

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Ünlü oyuncunun erkek rol arkadaşı ile öpüştüğü anlar sosyal medyada gündem olurken hem olumlu hem de olumsuz eleştiriler geldi.

İLK KEZ KONUŞTU

Erkek rol arkadaşını dudağından öptüğü görüntüleri çok konuşulan Uraz Kaygılaroğlu, "Anlıyorum birileri görmekten hoşlanmayabilir ama oyunculuk yapıyorum." dedi

Uraz Kaygılaroğlu'nun 2. sayfaya açıklamasının tamamı şu şekilde;

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"Oynadığımız oyunda sahneye kadınların çıkmasının yasak olduğu bir dönem olan Shakespeare dönemini anlatıyorduk. Konuda da zaten erkek kılığına girmiş bir kadının sahneye çıkma deneyimi üzerine bir oyundu. Başka bir işte de katili oynuyorsun, birini öldürüyorsun, hoşuna gitmeyecek şeyler muhakkak çıkıyor karşına. Herkesi memnun edemiyorsun. Ben oyunumuzu seviyorum. Birlikte oynadığım arkadaşlarımı da çok seviyorum."

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Uraz Kaygılaroğlu
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