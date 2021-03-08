Erkek şiddetinden kaçan kadınların kurduğu köy: Umoja Köyü

Dünyanın pek çok yerinde kadınlar şiddet ve tacize maruz kalıyor. Devletlerin konuya ilişkin yaptıkları çalışmalara rağmen ne yazık ki bu durum toplumların kanayan yarası halinde güncelliğini koruyor. Bunun yanında güçlü kadınlar hayatta kalmak için kendi mücadelelerini veriyor. Tıpkı Kenya’daki gibi... Kenya’da erkek şiddetinden ve tacizinden kaçan kadınlar, Umoja isimli bir köy kurdu. Bu köye erkeklerin girmesi kesinlikle yasak. Peki buradaki kadınlar nasıl yaşıyor, Umoja köyü ne zaman kuruldu?
Sambura geleneğinde kadınlar aslında ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Malk ve mülk sahibi olmalarına izin verilmezken, evlendiklerinde ise tamamen eşlerinin hikayesi altına giriyor. Bunların yanında kadın sünnetine, yaşlı erkeklerle genç yaşta zorla evlendirilmeye, tecavüze ve aile içi şiddete maruz kalabiliyorlar. Tecavüze uğrayan kadınlar ise kocaları tarafından “kirletilmiş” oldukları gerekçesiyle terk ediliyorlar. Bütün bu olaylardan sonra Umoja, 1990 yılında Rebecca Lolosoli ve on dört arkadaşı tarafından kuruldu. Bu köy başkent Nairobiye 380 kilometre uzaklıktaki Sambura bölgesinde bulunuyor.
Köyün kurucularından biri olan Rebecca’da aslında erkek şiddetine maruz kalan bir kadındır. Bir grup erkek tarafından şiddet gördükten sonra hastanedeki iyileşme sürecinde bu köyü kurma fikri aklına geliyor. Köyde kadınlar, çoğunluğu 11 yaşından küçük çocuklarla birlikte yaşıyor. Samburu geleneğinde kadınlar, ergenlik yaşına gelen erkek çocuklarıyla bir arada yaşayamıyor.
Genellikle gümüş takılar, bilezikler ve kolyelerle süslenen köy kadınları, değerli boncuklardan yapılmış takıları satarak geçimlerini sağlıyor. Boncuklar ve kolyeler dünyanın pek çok yerinden gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Ancak Samburu geleneğindeki kolyelerin, evlilik çağına gelmemiş kızlar için başka bir anlamı var. Süslü kolyeler moda gereği takılırken, kültürel olarak "bağlılık" çağrışımı da yapıyor.
Umoja Köyü, kadınların erkek baskısı olmadan, güven içinde yaşamlarını sürdürdükleri bir yer. Köydeki kadın nüfusu, genç yaşta zorla evlendirilen kızların ve baskı gören kadınlarının katılmasıyla birlikte her geçen gün artıyor. Köy aynı zamanda evlerinden atılan kaçakları veya kızları da alıyor. Yetimler, terk edilmiş çocuklar ve HIV’li çocuklar da burada büyütülüyor. 2005 yılında Umoja’da 30 kadın ve 50 çocuk yaşıyordu. 2015 yılı itibarıyla köyde 47 kadın ve 200 çocuk yaşıyor. Köyde çocukların eğitim görebilmesi için bir ilkokul ve anaokulu da bulunuyor.
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