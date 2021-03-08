Erkek şiddetinden kaçan kadınların kurduğu köy: Umoja Köyü

Dünyanın pek çok yerinde kadınlar şiddet ve tacize maruz kalıyor. Devletlerin konuya ilişkin yaptıkları çalışmalara rağmen ne yazık ki bu durum toplumların kanayan yarası halinde güncelliğini koruyor. Bunun yanında güçlü kadınlar hayatta kalmak için kendi mücadelelerini veriyor. Tıpkı Kenya’daki gibi... Kenya’da erkek şiddetinden ve tacizinden kaçan kadınlar, Umoja isimli bir köy kurdu. Bu köye erkeklerin girmesi kesinlikle yasak. Peki buradaki kadınlar nasıl yaşıyor, Umoja köyü ne zaman kuruldu?

Sambura geleneğinde kadınlar aslında ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Malk ve mülk sahibi olmalarına izin verilmezken, evlendiklerinde ise tamamen eşlerinin hikayesi altına giriyor. Bunların yanında kadın sünnetine, yaşlı erkeklerle genç yaşta zorla evlendirilmeye, tecavüze ve aile içi şiddete maruz kalabiliyorlar. Tecavüze uğrayan kadınlar ise kocaları tarafından “kirletilmiş” oldukları gerekçesiyle terk ediliyorlar. Bütün bu olaylardan sonra Umoja, 1990 yılında Rebecca Lolosoli ve on dört arkadaşı tarafından kuruldu. Bu köy başkent Nairobiye 380 kilometre uzaklıktaki Sambura bölgesinde bulunuyor.