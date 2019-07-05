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Erkekler Instagram’da kadınları taklit ederse ne olur?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 05.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

Instagram’da, kadınların artık klişe haline gelmiş birtakım pozları var, bir grup erkek hepimizin aşina olduğu bu pozları taklit etmeye karar vermişler ve ortaya bu komik görseller çıkmış. Buyurun gülelim...

Erkekler Instagram’da kadınları taklit ederse ne olur?

Instagram’daki ‘Bros Being Basic’ isimli sayfa kadınların Instagram’da verdiği pozları taklit eden erkeklerle dolu. 870K takipçisi olan sayfanın arka planında ise bir kadın var, komedyen Ashley Hasseltine. Sayfanın ana fikri trendleri günü gününe takip eden kadınların Instagram’da paylaştığı birbirinin neredeyse aynı pozlarını taklit etmek. İlk başlarda klasik birkaç pozla başlayan sayfa erkeklerin gösterdiği yoğun ilgi sayesinde şu an dolup taşıyor. Sayfanın fikir annesi Ashley, amaçlarının asla aşağılamak, küçük görmek veya olumsuz bir algı oluşturmak olmadığının altını kalın bir çizgiyle çiziyor. “Bu sayfada kadınlarla dalga geçmiyoruz, aksine onlara olan saygımızı gösterdiğimizi düşünüyorum” diyor Ashley.

Sizler için Bros Being Basic sayfasından eğlenceli birkaç derleme yaptık, fotoğraflara bakıp kararınızı siz verin.

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