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Erkekler zayıfsın yapamazsın dedi 2 yılın sonunda kimse tanıyamadı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 09.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

19 yaşında itfaiye teşkilatına girdiğinde erkek iş arkadaşları tarafından ''Bu iş için zayıfsın!'' eleştirilerine maruz kalınca 24 yaşındaki Presley Pritchard, bu algıyı kırabilmek için spora başladı ve 2 yıl içerisinde inanılmaz bir vücuda ve güce sahip oldu. İşte Presley Pritchard'ın hikayesi...

Erkekler zayıfsın yapamazsın dedi 2 yılın sonunda kimse tanıyamadı!

ABD'nin Montana eyaletine bağlı Kalispell'de hayalindeki meslek olan itfaiyeciliğe 19 yaşında başladı.

Küçük bir yerleşim yerinde büyüyen Presley Pritchard, iş yerinde büyük sorunlarla karşılaştı. Bunların başında da cinsiyetçi tavırlar yer aldı.

Gördüğü baskıları kırabilmek için azimle çalışmaya başlayan Presley, kısa sürede spor salonunda yaptığı çalışmaların meyvesini almaya başladı.

İlk zamanlar kaldırdığı ağırlık her geçen gün artmaya başladı.

Şu anda iki çocuğu bulunan genç kadın, spor salonuna aralıksız giderek gücüne güç, güzelliğine güzellik katıyor. Presley'nin en büyük destekçisi ise kocası.

Presley, eşinin her konuda desteği olmasa bunları başaramayacağını söylüyor.

18 yaşında ilk çocuğunu doğurduktan sonra vücudunun zayıf düştüğünü ifade eden Presley, şu andaki fiziğinin ise insanlar tarafından kıskanıldığının farkında.

Presley, herkesin yeterli çalışmayla bu seviyeye ulaşabileceğini söylüyor.

Şimdi, iki çocuk annesi Presley, diğer kadınlara 'güçlü ve erkeklere ayak uydurabileceklerini' göstermek için 66.900 Instagram takipçisine üniformalı fotoğraflarını gururla gösteriyor.

Pek çok insanın itfaiyeci olduğuna inanmadığını ifade ederek "Okuldaki futbol oynayan kızdım ama her zaman en son seçilirdim, çünkü erkek değildim" diyen Presley, şimdilerde bir çok erkeğin örneği olduğunu belirtti.

Presley hikayesini şöyle anlatıyor:

İlk bebeğime sahip olduğum zaman tüm kaslarımı kaybettim. Çok uzun süre yatak istirahati yapmak zorunda kaldım. Gerçekten çok zayıflamıştım.

İşe gidip gelmek benim için çok zor duruma gelmişti. Gücümü tükenmiş hissediyordum ancak asla pes etmedim.

İnsanların benden şüphe etmelerini istemediğim için eşleşmekte de zorluk çektim. Kendimi mahçup hissediyordum.

İkinci kızımın doğumu ile birlikte Instagram hesabı açtım ve kendime çeşitli ağırlıklar aldım.

Bu ağırlıklar sayesinde vücudumun değiştiğini görmeye başladım.

Fotoğraflarımı paylaşmaya başlamamın ardından insanlar daha çok ilgi gösterdiler. Ben de onlara ilham vermeye çalıştım.

Kızlara zayıf olmalarının güçsüzlük olmadığını anlatıyorum. Sade ve basit bilgiler veriyorum.

Bana mesaj yazan bir sürü genç kız var. Özellikle de güzel kızlar! Onlar da benden tavsiye istiyor.

Tek bir fotoğrafımı 10 binin üzerinde insan beğeniyor. Bu elbette benim de hoşuma gidiyor.

Sadece bedenimin fotoğraflarını değil, mesajlarımı yayınlıyorum. Gerçek bir mesaj olmazsa asla fotoğraf atmıyorum.

Tüm kadınlar istedikleri zaman yapabileceklerini bilmeli. Asıl önemli olan da budur.

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