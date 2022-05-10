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Erkeklerin girmesi yasaktı! Cinsel fantezi ölümle bitti

10.05.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan Sandra Moore, erkeklerin girişinin yasak olduğu bir motelde kalıyordu. Görgü tanıkları, genç kadının motele gizlice bir erkek soktuğunu iddia etti. Moore, o gece yaşadığı evde ölü bulundu. Kadının, erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girerken bayılıp hayatını kaybettiği bildirildi. Bir duş hortumunun neden olduğu ölüme ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Erkeklerin girmesi yasaktı! Cinsel fantezi ölümle bitti

40 yaşındaki Sandra Moore, sadece kadınların kalabildiği bir motelde konaklıyor ve seks işçisi olarak çalışıyordu. İddiaya göre, penceresinden tırmanıp dairesine giren birkaç adamın görüldüğü gece İngiltere, Shelton'daki dairesinde ölü bulundu. Genç kadının boynuna dolanan duş hortumu nedeniyle hayatını kaybetti. Cinsel bir fantezinin ölümüne neden olduğu iddia edildi.

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PENCEREDEN TIRMANDI

İngiltere'nin Shelton eyaletinde yaşayan Sandra Moore, yaşadığı dairede ölü bulundu. Olayı araştıran polis memurları, Moore'un bir seks işçisi olarak çalıştığını bildirdi. Olayın yaşandığı gece, sadece kadınlara ait olan ve erkeklerin girmesine izin verilmeyen bir dairede yaşayan Moore'un odasına pencereden tırmanarak giren bir erkek görüldüğü söylendi.

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DUŞ HORTUMU NEDEN OLDU

police

Ölümüyle ilgili soruşturmada, cesedi banyoda bulunmadan kısa bir süre önce odasından çıkarken görülen bir adamla içeride olduğu iddia edilen Moore hakkında polis cinayet soruşturması başlattı.

Tıbbi testler, öldüğünde kanında uyuşturucu olduğunu ve genç kadının cinsel fantezi amacıyla boynuna doladığı duş hortumu sebebiyle nefessiz kalarak hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı. Kadının ölümünde erkek arkadaşının ihmali olmadığı düşünülüyor ancak ilgili araştırmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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