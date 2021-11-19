Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden Jonah Falcon, yaşadığı zorlukları anlattı

Jonah Falcon adındaki ABD'li dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu ve bu durumun hayatında zorluklar çıkarttığından söz etti. Oyunculuk yapmak istediğinden söz eden Falcon, penisinin büyüklüğü ve orantısız görüntüsü nedeniyle bir keresinde havaalanındaki güvenlik tarafından şüpheli peket taşıma gerekçesiyle arandığını dile getirdi. Bu nedenle genellikle bol pantolonlar giymek zorunda kaldığını ifade eden genç adam, bu durumun oyuncu olma hayaline zarar verdiğini belirtti.

“OYUNCU OLMAK İSTİYORUM”

Falcon, penisinin büyük olması nedeniyle bazı önyargılara maruz kaldığını belirtti. İnsanların oyuncu olmak istediğini belirttiğinde genellikle porno yıldızı olması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Falcon, “Büyük bir stüdyo filminde rol almaya başladığınızda aslında orada bulunan yapımcıların sizi onaylaması gerekiyor. Üzülerek söylüyorum ama stüdyolar çoğu zaman dış görünüşe önem veriyorlar ve benim durumum onlar için sorun oluşturuyor. Bu yüzden benim istediğim şekilde oyunculuk yapmam ve hayalimi gerçekleştirmem için bağımsız bir filmde rol almam gerekiyor” diye konuştu.



