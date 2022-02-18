Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yatan Mary Magdalene estetik ameliyatlarından önceki halini paylaştı

Kanada’da yaşayan 25 yaşındaki Mary Magdalene isimli sosyal medya fenomeni dünyanın en büyük vajinası ve göğüslerine sahip olmak için 5 yıl boyunca sayısız kez ameliyat oldu. Cinsel organına şekil vermek için geçirdiği operasyonlar sırasında komplikasyonlar oluştuğunu dile getiren Mangdalene neredeyse ölmek üzere olduğunu itiraf etti ancak estetik prosedürlerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Estetik ameliyatlarla birlikte diğer insanlardan farklı bir görüntüye kavuşmanın kendisine mutluluk verdiğini dile getiren Magdalene, merak eden takipçileri için eski halini paylaştı. Estetik prosedürlerden uzak görüntüsü takipçilerine, “Kendine yazık etmişsin” yorumunu yaptırdı.

Göğüs implantlarından yağ transferine, kaş kaldırma operasyonları, burun estetiği ve liposuctiona kadar pek çok işleme maruz kaldı. Dünyanın en büyük vajinası rekorunu bırakmak istemeyen Magdalene, “Büyümeye ve değişmeye devam edeceğim. Sonunda ölüm olması bile umrumda değil. Benim için son nokta yok” ifadelerini kullandı.



