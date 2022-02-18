Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yatan Mary Magdalene estetik ameliyatlarından önceki halini paylaştı

Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yatan Mary Magdalene estetik ameliyatlarından önceki halini paylaştı

18.02.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans ve TikTok yıldızı Mary Mangdalene, yaptırdığı estetik ameliyatlar sayesinde kısa sürede fenomen olmayı başardı. Dünyanın en büyük vajinasına sahip olan fenomen, onlarca kez göğüs ameliyatı için bıçak altına yattı. Son olarak görünüşünü Barbie burnu ve kedi gözü ameliyatlarıyla destekleyen Mangdalene, estetik operasyonlarından önceki halini paylaşarak herkesi şaşırttı.

Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yatan Mary Magdalene estetik ameliyatlarından önceki halini paylaştı

Kanada’da yaşayan 25 yaşındaki Mary Magdalene isimli sosyal medya fenomeni dünyanın en büyük vajinası ve göğüslerine sahip olmak için 5 yıl boyunca sayısız kez ameliyat oldu. Cinsel organına şekil vermek için geçirdiği operasyonlar sırasında komplikasyonlar oluştuğunu dile getiren Mangdalene neredeyse ölmek üzere olduğunu itiraf etti ancak estetik prosedürlerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Cinsel ilişki sonrası geçici yüz felci yaşadı,hastaneye koştu! “Cinselliğe alerjim varmış”Cinsel ilişki sonrası geçici yüz felci yaşadı,hastaneye koştu! “Cinselliğe alerjim varmış”

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

1

Estetik ameliyatlarla birlikte diğer insanlardan farklı bir görüntüye kavuşmanın kendisine mutluluk verdiğini dile getiren Magdalene, merak eden takipçileri için eski halini paylaştı. Estetik prosedürlerden uzak görüntüsü takipçilerine, “Kendine yazık etmişsin” yorumunu yaptırdı.

Göğüs implantlarından yağ transferine, kaş kaldırma operasyonları, burun estetiği ve liposuctiona kadar pek çok işleme maruz kaldı. Dünyanın en büyük vajinası rekorunu bırakmak istemeyen Magdalene, “Büyümeye ve değişmeye devam edeceğim. Sonunda ölüm olması bile umrumda değil. Benim için son nokta yok” ifadelerini kullandı.

Estetik ameliyatlara servet harcadı! Eski halini görenler gözlerine inanamadıEstetik ameliyatlara servet harcadı! Eski halini görenler gözlerine inanamadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”
14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor
“Sıvı altın” diyerek satıyor! Kazancı dudak uçuklattı“Sıvı altın” diyerek satıyor! Kazancı dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Polisleri kandırmak istediler! Peçe ve başörtüsü çıkınca...

Polisleri kandırmak istediler! Peçe ve başörtüsü çıkınca...

Tarkan Geççek şarkısı sözleri nelerdir?

Tarkan Geççek şarkısı sözleri nelerdir?

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

37 senelik yaş farkı var! Yıllar önceki fotoğrafları şaşırttı

37 senelik yaş farkı var! Yıllar önceki fotoğrafları şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Mini şortla yatak pozuna bomba yorum! "Koğuş..."

Mini şortla yatak pozuna bomba yorum! "Koğuş..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Dünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattı

Dünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattı

Deneyin! Olacaklara inanamayacaksınız

Deneyin! Olacaklara inanamayacaksınız

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.