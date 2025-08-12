Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

YAZARLAR

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Erken menopoz: Yaşından önce kapanan dönem

12.08.2025 11:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk adet görülmesinin ortalama yaşı 12,5'dur ancak 10–14 yaşları arasında da ilk adet görülebilir. Kadınlarda adet kanamasının ve dolayısıyla üremenin sona ermesi menopoz olarak adlandırılıyor. Menopozun 40 yaşından önce başlaması 'erken menopoz' olarak tanımlanıyor. Kadınların menopoz süreci sadece adet düzenini sonlandırmakla kalmayıp kemik sağlığından kalp-damar risklerine kadar pek çok alanı etkileyebiliyor.

Çoğu kadın için menopoz 45-55 yaş aralığında, doğal bir süreç olarak gerçekleşir ancak bazı kadınlarda bu dönem beklenenden çok önce başlar. Birçok kadının korkulu rüyası olan erken menopoz, hem fiziksel hem de duygusal etkileriyle hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bir durumdur.

ERKEN MENOPOZ NEDEN OLUR?

Genetik faktörler, otoimmün hastalıklar, bazı kanser tedavileri, yumurtalık cerrahileri ve sigara kullanımı erken menopoz riskini artırabilir. Bazen ise net bir neden bulunamayabilir.

Erken menopoz: Yaşından önce kapanan dönem 1

BELİRTİLER YALNIZCA ADET KESİLMESİ DEĞİL

Sıcak basmaları, uyku sorunları, vajinal kuruluk, odaklanma güçlüğü ve ruh hali değişiklikleri erken menopozda sık görülür. Ayrıca östrojen seviyelerinin düşmesi, kemik erimesi (osteoporoz) ve kalp-damar hastalıkları riskini de artırır.

BU SÜREÇTE NELER YAPMALIYIZ?

Hormonal tedavi, uygun hastalarda menopozun etkilerini hafifletebilir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, kalsiyum ve D vitamini desteği ile kemik sağlığı korunabilir. Sigara ve alkol kullanımından uzak durmak da menopoz sürecini oldukça olumlu etkiler.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıllardır uğraşıyordu! 1 milyar dolarlık serveti göz göre göre çöp olduYıllardır uğraşıyordu! 1 milyar dolarlık serveti göz göre göre çöp oldu
'Online köle pazarı'! Ukraynalı çocuklar Rusya'da satılıyor iddiası'Online köle pazarı'! Ukraynalı çocuklar Rusya'da satılıyor iddiası

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Erken menopoz: Yaşından önce kapanan dönem Son yazıları İncele

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.