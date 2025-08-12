Erken menopoz: Yaşından önce kapanan dönem

Çoğu kadın için menopoz 45-55 yaş aralığında, doğal bir süreç olarak gerçekleşir ancak bazı kadınlarda bu dönem beklenenden çok önce başlar. Birçok kadının korkulu rüyası olan erken menopoz, hem fiziksel hem de duygusal etkileriyle hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bir durumdur.

ERKEN MENOPOZ NEDEN OLUR?

Genetik faktörler, otoimmün hastalıklar, bazı kanser tedavileri, yumurtalık cerrahileri ve sigara kullanımı erken menopoz riskini artırabilir. Bazen ise net bir neden bulunamayabilir.

BELİRTİLER YALNIZCA ADET KESİLMESİ DEĞİL

Sıcak basmaları, uyku sorunları, vajinal kuruluk, odaklanma güçlüğü ve ruh hali değişiklikleri erken menopozda sık görülür. Ayrıca östrojen seviyelerinin düşmesi, kemik erimesi (osteoporoz) ve kalp-damar hastalıkları riskini de artırır.

BU SÜREÇTE NELER YAPMALIYIZ?

Hormonal tedavi, uygun hastalarda menopozun etkilerini hafifletebilir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, kalsiyum ve D vitamini desteği ile kemik sağlığı korunabilir. Sigara ve alkol kullanımından uzak durmak da menopoz sürecini oldukça olumlu etkiler.