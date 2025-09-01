Mynet Trend

Nilgün Akbıyık

Erken teşhisin önemi: Cilt kanserinde farkındalık

01.09.2025 11:55
Cilt kanseri, dünya genelinde en sık rastlanan kanser türlerinden biri olmasına rağmen çoğu zaman basit bir ben ya da küçük bir leke olarak başlayıp gözden kaçabiliyor. Oysa ki bu kanser türü erken fark edildiğinde tedavisi oldukça başarılı sonuçlar verebiliyor. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak ve düzenli cilt kontrolleri yapmak bu tehlikenin önüne geçmenin en etkili yollarından bazıları.

Yaz aylarında güneşin tadını çıkarmak hepimizin en sevdiği şeylerden. Güneş ışınlarının masum görünümünün ardında ciddi bir tehlike gizli: cilt kanseri. Dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olan cilt kanseri, erken teşhis edildiğinde ise tamamen tedavi edilebiliyor.

Erken teşhisin önemi: Cilt kanserinde farkındalık 1

EN ÖNEMLİ BELİRTİ...

Cilt kanerinde en önemli belirti, vücutta yeni çıkan ya da mevcut benlerdeki değişiklikler. Asimetrik görünüm, düzensiz kenarlar, farklı renkler veya hızla büyüme mutlaka bir dermatoloğa gösterilmeli. Açık tenli olmak, yoğun güneş maruziyeti, solaryum kullanımı ve aile öyküsü de riski artıran faktörlerden.

Erken teşhisin önemi: Cilt kanserinde farkındalık 2

KORUNMA YOLLARI NELER?

Her gün düzenli güneş kremi kullanmak, öğle saatlerinde doğrudan güneşten kaçınmak ve koruyucu giysiler tercih etmek basit ama etkili yöntemler. Ayrıca çocukluk döneminde güneşten korunma alışkanlığının kazandırılması, ileriki yaşlarda riskin azalmasına büyük katkı sağlıyor.

