Erken teşhisin önemi: Cilt kanserinde farkındalık

Yaz aylarında güneşin tadını çıkarmak hepimizin en sevdiği şeylerden. Güneş ışınlarının masum görünümünün ardında ciddi bir tehlike gizli: cilt kanseri. Dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olan cilt kanseri, erken teşhis edildiğinde ise tamamen tedavi edilebiliyor.

EN ÖNEMLİ BELİRTİ...

Cilt kanerinde en önemli belirti, vücutta yeni çıkan ya da mevcut benlerdeki değişiklikler. Asimetrik görünüm, düzensiz kenarlar, farklı renkler veya hızla büyüme mutlaka bir dermatoloğa gösterilmeli. Açık tenli olmak, yoğun güneş maruziyeti, solaryum kullanımı ve aile öyküsü de riski artıran faktörlerden.

KORUNMA YOLLARI NELER?

Her gün düzenli güneş kremi kullanmak, öğle saatlerinde doğrudan güneşten kaçınmak ve koruyucu giysiler tercih etmek basit ama etkili yöntemler. Ayrıca çocukluk döneminde güneşten korunma alışkanlığının kazandırılması, ileriki yaşlarda riskin azalmasına büyük katkı sağlıyor.