Erkenci Kuş 6. bölümden ilk fragman! Hırsızlıkla suçlanan Sanem'in zor anları

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş dizisi 24 Temmuz Salı akşamı 5. bölümüyle ekrana geldi. Yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerde birinci sırada yer alan Erkenci Kuş'un son bölümüne Can ile Sanem'in aşkı damga vurdu. Yaz dizilerinin en sevilen çifti seçilen Sanem ile Can'ın romantik anları dizinin son bölümüne damga vurdu. Can'ın ormandaki gizli kulübesine giden çift romantik anlar yaşadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can’la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabbri kendisine hakaret edildiğini düşünür. Bunun üzerine Fikr’i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıklar. Ancak Ceycey son anda dahiyane bir fikirle ortaya çıkar. Ajans çalışanları ve eşleri o hafta sonu markanın çalıştığı diğer ajanslarla birlikte motivasyon kampına davet edilir. Sanem ise bu kampa nişanlısı ile katılmak zorunda kalır. Mahallede ise Nihat, bakkalı kaybetmenin huzursuzluğu içindedir, Mevkibe ise bu duruma çare olmaya kararlıdır.

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın, senaristliğini ise Ayşe Kutlu'nun üstlendiği, Erkenci Kuş’un kadrosunda Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı da yer alıyor.

ERKENCİ KUŞ REYTİNGLERE DAMGA VURDU

Erkenci Kuş geçen hafta; tüm Kişiler kategorisinde 8,3 izlenme oranı ve 28,41 izlenme payı, AB kategorisinde 7,38 izlenme oranı ve 24,51 izlenme payı ile 20+ABC1'de 8,18 izlenme oranı ve 27,21 izlenme payıyla en çok izlenen yapım oldu.



