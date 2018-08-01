Erkenci Kuş 7. bölüm fragmanı ve ön izleme! 'Ben Albatros'a değil başka bir adama aşık oldum'

Ekranların yeni ikilisi olan Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerde oynadığı Erkenci Kuş dizisi, yaz aylarında damga vurdu. Aldığı yüksek reytinglerle kış sezonunda da devam edecek olan Erkenci Kuş'un son bölümünde ise Can ve Sanem ormanın ortasında çadır kurarak kamp yaptı.

Yıldızların altında romantik gecede, Can ve Sanem arasında ateş bacayı sardı. Birbirlerine aşık olan ancak bir türlü itiraf edemeyen ikili arasında yeni bölümlerde neler olacağı ise merak konusu oldu. Erkenci Kuş 7. bölümde ise Sanem'in itiraflarını duyan Can'ın hamlesi ne olacak?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can’ın kadın derneği için çektiği, Sanem’in modellik yaptığı kampanya şehrin bilboardlarına asılmıştır. Sanem ve Can’ın aşkının sessiz sembolu olan bu bilboardlar Sanem’i de harekete geçirir. Sanem hislerini ne olursa olsun Can’a anlatmaya karar verir.

Mahallede ise bilboardlar yüzünden olay farklı şekilde karışır. Osman ve Sanem’i nişanlı zanneden Zebercet, Osman’ın bilboardları Sanem fotoğraflarıyla donattığını düşünerek Don Kişot edasıyla bilboardlara saldırır. Mahallede olaylar çığrından çıkar.