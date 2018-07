Erkenci Kuş 7. bölüm fragmanı ve ön izleme! 'Ben Albatros'a değil başka bir adama aşık oldum'

Ekranların yeni ikilisi olan Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerde oynadığı Erkenci Kuş dizisi, yaz aylarında damga vurdu. Aldığı yüksek reytinglerle kış sezonunda da devam edecek olan Erkenci Kuş'un son bölümünde ise Can ve Sanem ormanın ortasında çadır kurarak kamp yaptı.

Motivasyon kampında Aylin’in kurduğu sinsi plan, Can’ın fotoğrafçılık kariyerini tehlikeye atacak kadar önemli sonuçlar doğurur. Can odasından fotoğrafları kimin çaldığının peşine düşer. Sanem o fotoğrafları bir tek Emre’nin gördüğünü bilmektedir. Sanem bugüne kadar kendisini kandırdığını anladığı Emre’nin sırrını saklayacak mı? Yoksa artık kartlarını açık oynayacak ve sevdiği adama her şeyi anlatacak mı?

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Erkenci Kuş’ta olaylar Sanem’in, babası Nihat’ın yerine aileye ait bakkalı açmasıyla başlayacak. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak. Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre…

Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.