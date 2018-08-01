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Erkenci Kuş 7. bölüm fragmanı ve ön izleme! 'Ben Albatros'a değil başka bir adama aşık oldum'

DİZİ HABERLERİ  | 01.08.2018 02:48 | Son Güncelleme

Star TV'nin reyting birincisi yaz dizi Erkenci Kuş'un 7. bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş 7. yeni bölüm ön izleme sahnesinde, Sanem tüm gerçekleri Ceycey'e açıklıyor. Sanem Albatros isimli bir adamla öpüştüğünü ve nişanlısından ayrıldığını ancak başka birisine aşık olduğunu itiraf ediyor. Sanem'in ofisteki bu itiraflarını ise Can gizlice dinliyor. Erkenci Kuş 6. bölümde ise Can ve Sanem doğanın ortasında kamp yaparken, romantik anlar yaşandı.

Erkenci Kuş 7. bölüm fragmanı ve ön izleme! 'Ben Albatros'a değil başka bir adama aşık oldum'

Ekranların yeni ikilisi olan Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerde oynadığı Erkenci Kuş dizisi, yaz aylarında damga vurdu. Aldığı yüksek reytinglerle kış sezonunda da devam edecek olan Erkenci Kuş'un son bölümünde ise Can ve Sanem ormanın ortasında çadır kurarak kamp yaptı.

Yıldızların altında romantik gecede, Can ve Sanem arasında ateş bacayı sardı. Birbirlerine aşık olan ancak bir türlü itiraf edemeyen ikili arasında yeni bölümlerde neler olacağı ise merak konusu oldu. Erkenci Kuş 7. bölümde ise Sanem'in itiraflarını duyan Can'ın hamlesi ne olacak?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Can’ın kadın derneği için çektiği, Sanem’in modellik yaptığı kampanya şehrin bilboardlarına asılmıştır. Sanem ve Can’ın aşkının sessiz sembolu olan bu bilboardlar Sanem’i de harekete geçirir. Sanem hislerini ne olursa olsun Can’a anlatmaya karar verir.

Mahallede ise bilboardlar yüzünden olay farklı şekilde karışır. Osman ve Sanem’i nişanlı zanneden Zebercet, Osman’ın bilboardları Sanem fotoğraflarıyla donattığını düşünerek Don Kişot edasıyla bilboardlara saldırır. Mahallede olaylar çığrından çıkar.

Motivasyon kampında Aylin’in kurduğu sinsi plan, Can’ın fotoğrafçılık kariyerini tehlikeye atacak kadar önemli sonuçlar doğurur. Can odasından fotoğrafları kimin çaldığının peşine düşer. Sanem o fotoğrafları bir tek Emre’nin gördüğünü bilmektedir. Sanem bugüne kadar kendisini kandırdığını anladığı Emre’nin sırrını saklayacak mı? Yoksa artık kartlarını açık oynayacak ve sevdiği adama her şeyi anlatacak mı?

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?
Erkenci Kuş’ta olaylar Sanem’in, babası Nihat’ın yerine aileye ait bakkalı açmasıyla başlayacak. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak. Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre…

Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.

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