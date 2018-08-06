Erkenci Kuş 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Can kovalıyor, Sanem kaçıyor! (Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanları ve özeti)

Erkenci Kuş 7. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer aldığı Erkenci Kuş, yazın en çok tutulan ve en eğlenceli dizisi olmayı başardı. Yaz sonunda yeni dönemde ekranda kalacağı düşünülen Erkenci Kuş yeni bölümü 7 Ağustos Salı günü Star TV'de olacak. Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem, gerçekte nişanlısının hiç olmadığını CeyCey'e söyler. Cengiz ise kendisine verilen bu büyük sırrı nasıl tutacağını düşünmektedir. İşi bırakıp aile bakkalında çalışmaya başlayan Sanem'i Can sürekli ziyaret etmektedir. Sanem ne kadar kaçarsa Can ise o kadar kovalamaktadır. Erkenci Kuş yeni bölümde izleyici yine keyifli dakikalar bekliyor. İşte Erkenci Kuş 7. yeni bölüm fragmanları ve özeti...
Sanem, Can'a kumpas kuranı buldu bulmasına ama aynı anda kendisinin de istemeden de olsa bu kumpasın bir parçası olduğunu öğrendi. Peki, şimdi bunu Can'a söyleyebilecek mi Sanem! Bu sırada yakalanan adam, polise teslim edilirken Can’ın mesleki itibarını temizlediği basın toplantısında Emre ve Sanem’e bir sürprizi var... Üstüne bir de Can, Sanem'in kendisine aşık olduğunu duydu. Can, Sanem'in peşini bırakmayacak elbet, bakalım Sanem nereye kadar kaçabilecek! Bu sırada mahallede ise Aysun’un verdiği kiloların sırrı açığa çıkar. Ancak, Mevkıbe bu işe çok bozulur.
Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme sahnesi ise Sanem'in itirafları ile doluydu. Sanem, Cengiz'e nişanlısından ayrıldığını, çünkü karanlıkta birisini öptüğünü fakat ona değil de kendisini asla sevmeyecek bir adama aşık olduğunu söylediği sahneler dikkat çekti. İşte Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme sahnesi...
Can’ın kadın derneği için çektiği, Sanem’in modellik yaptığı kampanya şehrin bilboardlarına asılmıştır. Sanem ve Can’ın aşkının sessiz sembolu olan bu bilboardlar Sanem’i de harekete geçirir. Sanem hislerini ne olursa olsun Can’a anlatmaya karar verir.
Mahallede ise bilboardlar yüzünden olay farklı şekilde karışır. Osman ve Sanem’i nişanlı zanneden Zebercet, Osman’ın bilboardları Sanem fotoğraflarıyla donattığını düşünerek Don Kişot edasıyla bilboardlara saldırır. Mahallede olaylar çığrından çıkar.
Motivasyon kampında Aylin’in kurduğu sinsi plan, Can’ın fotoğrafçılık kariyerini tehlikeye atacak kadar önemli sonuçlar doğurur. Can odasından fotoğrafları kimin çaldığının peşine düşer. Sanem o fotoğrafları bir tek Emre’nin gördüğünü bilmektedir. Sanem bugüne kadar kendisini kandırdığını anladığı Emre’nin sırrını saklayacak mı? Yoksa artık kartlarını açık oynayacak ve sevdiği adama her şeyi anlatacak mı?
"Bana ne anlatacaksın Sanem?"— Erkenci Kuş (@erkencikusdizi) 31 Temmuz 2018
6. bölüm sona erdi! Desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz! #İtirafZamanı #ErkenciKuş @dmtzdmr @canyaman1989 @birandtunca @startv @goldyapim @farktrgt @ahsentuzun pic.twitter.com/kQsvUQMiyx
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