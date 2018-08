Erkenci Kuş 7. yeni bölüm 2. fragmanı: Can kovalıyor, Sanem kaçıyor! (Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanları ve özeti)

Erkenci Kuş 7. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer aldığı Erkenci Kuş, yazın en çok tutulan ve en eğlenceli dizisi olmayı başardı. Yaz sonunda yeni dönemde ekranda kalacağı düşünülen Erkenci Kuş yeni bölümü 7 Ağustos Salı günü Star TV'de olacak. Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem, gerçekte nişanlısının hiç olmadığını CeyCey'e söyler. Cengiz ise kendisine verilen bu büyük sırrı nasıl tutacağını düşünmektedir. İşi bırakıp aile bakkalında çalışmaya başlayan Sanem'i Can sürekli ziyaret etmektedir. Sanem ne kadar kaçarsa Can ise o kadar kovalamaktadır. Erkenci Kuş yeni bölümde izleyici yine keyifli dakikalar bekliyor. İşte Erkenci Kuş 7. yeni bölüm fragmanları ve özeti...

ERKENCİ KUŞ 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Sanem, Can'a kumpas kuranı buldu bulmasına ama aynı anda kendisinin de istemeden de olsa bu kumpasın bir parçası olduğunu öğrendi. Peki, şimdi bunu Can'a söyleyebilecek mi Sanem! Bu sırada yakalanan adam, polise teslim edilirken Can’ın mesleki itibarını temizlediği basın toplantısında Emre ve Sanem’e bir sürprizi var... Üstüne bir de Can, Sanem'in kendisine aşık olduğunu duydu. Can, Sanem'in peşini bırakmayacak elbet, bakalım Sanem nereye kadar kaçabilecek! Bu sırada mahallede ise Aysun’un verdiği kiloların sırrı açığa çıkar. Ancak, Mevkıbe bu işe çok bozulur.