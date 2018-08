Erkenci Kuş 8. yeni bölüm fragmanı: Sanem, Can'a fena yakalandı! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

Erkenci Kuş 8. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrolünde oynadığı ve çok iyi bir ikili oluşturduğu Erkenci Kuş dizisi, yazın en çok izlenen ve takip edilen dizisi olmaya devam ediyor. Yeni sezonda büyük ihtimalle devam edeceği düşünülen Erkenci Kuş son bölümde Sanem ile Can, ayrılmışlardı. Erkenci Kuş 8. yeni bölüm fragmanında Sanem, Can'dan ayrı kalmaya dayanamıyor ve evine gidiyor. Fakat Can ile yüzleşemeden kaçmak ister. Bu sırada Can'a yakalanır. Can ise Sanem'i kaybetmek istemediği için "Gitme lütfen" der. Bakalım Sanem ne cevap verecek? İşte Erkenci Kuş 8. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem, Can'a kumpas kuranı buldu bulmasına ama aynı anda kendisinin de istemeden de olsa bu kumpasın bir parçası olduğunu öğrendi. Peki, şimdi bunu Can'a söyleyebilecek mi Sanem! Bu sırada yakalanan adam, polise teslim edilirken Can’ın mesleki itibarını temizlediği basın toplantısında Emre ve Sanem’e bir sürprizi var... Üstüne bir de Can, Sanem'in kendisine aşık olduğunu duydu. Can, Sanem'in peşini bırakmayacak elbet, bakalım Sanem nereye kadar kaçabilecek! Bu sırada mahallede ise Aysun’un verdiği kiloların sırrı açığa çıkar. Ancak, Mevkıbe bu işe çok bozulur.