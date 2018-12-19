Erkenci Kuş dizisi için flaş karar! Hangi gün yayınlanacak?

Star TV'den Erkenci Kuş dizisi sürpriz bir karar geldi. Yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayan Erkenci Kuş ilk olarak salı akşamları ekrana geliyordu. Ancak Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, sevilen romantik komedi dizisi cumartesi akşamına alınmıştı.

Ufak Tefek Cinayetler'in erken final yapmasının ardından Erkenci Kuş'un yayın günü de değişti. Erkenci Kuş dizisi artık salı akşamları ekranda olacak.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aylin’in hain planı Sanem ve Can’ın aralarını bozacak mı?

Aylin, Sanem ve Can’ın yakın oldukları fotoğrafları basına sızdırır. Ertesi gün çıkan aşk haberleriyle bütün ajans çalkalanmaktadır. Sanem bunu öğrenince panikler, ailesinden bu haberi gizlemeye çalışsa da Mevkıbe ve Nihat çoktan haberi duymuştur. Bunun üzerine Sanem ilişkisi daha fazla yıpranmasın diye ajanstan ayrılmaya karar verir. Fakat Can buna asla izin vermez ve Sanem’in ondan beklemediği bir ciddiyetle ilişkisine sahip çıkar. Aylin’in Sanem ve Can’ın aralarını bozmak için hazırladığı bu plan, onların ilişkilerine nasıl etki edecektir?

