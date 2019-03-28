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Erkenci Kuş dizisinde sürpriz değişiklik!

DİZİ HABERLERİ  | 28.03.2019 22:26 | Son Güncelleme

Star'ın Gold Film imzalı dizisi Erkenci Kuş'ta senarist değişikliği yaşandı.

Erkenci Kuş dizisinde sürpriz değişiklik!

Star'ın sevilen dizisi Erkenci Kuş'ta sürpriz bir değişiklik yaşandı.aşrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştıkları, Star'ın yaz boyu ekran macerasına devam edecek olan Erkenci Kuş dizisinin yeni senaristi belli oldu.

Diziyi 17. bölümde senarist Aslı Zengin yazmaya başlamıştı. Zengin, 39. bölüm itibariyle görevini eski senarist Ayşe Kutlu'ya devredecek.

Bu yeni gelişmeyi Gold Film'in sahibi Faruk Turgut sosyal medya sayfasından duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:

"Gold film bünyesinde büyük başarılara imza atan Aslı Zengin ile Erkenci Kuş'un 38. bölüm itibariyle vedalaştık. Bu süreçte bize verdiği katkı için çok teşekkür ediyorum. Erkenci Kuş'un senaryosunu 39. bölümdeb itibaren dizimizi kuran ve ilk 17 bölümünü yazan Ayşe Kutlu ve ekibi yazacaktır. Hoş geldiniz. Kolay gelsin."

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