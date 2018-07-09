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Erkenci Kuş dizisine sürpriz isim

DİZİ HABERLERİ  | 09.07.2018 22:57 | Son Güncelleme

Star TV'nin yeni yaz dizisi Erkenci Kuş'a sürpriz bir konuk oyuncu olarak katılıyor.

Erkenci Kuş dizisine sürpriz isim

Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği,yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın,senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstlendiği, başrollerinde Can Yaman, Demet Özdemir, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı gibi ünlü isimlerin yer aldığı Erkenci Kuş'a oyuncu Ayşe Akın konuk oluyor.

Ayşe Akın dizide dünyaca ünlü bir mankeni canlandıracak ve Demet Özdemir'in canlandırdığı Sanem karakterini kızdıracak.

ayşe akın

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