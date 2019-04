Erkenci Kuş setinde neler oluyor? Yapım şirketinden açıklama....

Sosyal medya bir süredir "Erkenci Kuş" dizisinin setinde yaşanan kavgayı konuşuyor. Dizinin başrol oyuncusu Can Yaman’ın seti ziyarete gelen bir izleyici ile tartıştığı ve yaşadığı kızgınlıkla elindeki fotoğraf makinesini fırlattığı şeklinde haberler yapılmış, makinenin sette çalışan bir oyuncuya çarptığı ve çalışanın hastanelik olduğu yazılıp çizilmişti.

DEMET ÖZDEMİR’DEN AÇIKLAMA

Çıkan haberler sonrasında Can Yaman bir açıklamada bulunmazken birlikte rol aldığı Demet Özdemir sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve sette bir arbede yaşandığını doğruladı. Özdemir konunun haberlere yansıdığı kadar ciddi olmadığını; “Haberlerde hayran adı altında bahsi geçen kişi sete izinsiz girip hakaretler savurup uyarıldığı halde setten uzaklaşmamıştır. Kaydı kesip Can’ın kolundan tutup bana laf atmıştır. Can da sözde hayrandan kolunu kurtarmaya çalışırken fotoğraf makinesi elinden düşmüştür. Can Yaman ve Erkenci Kuş ekibi asıl mağdur olan taraftır. Negatif bir fiziksel temas hakaret hiç bir zaman sevgi gösterisi olmaz” sözleriyle açıklamıştı.