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Erkenci Kuş setinde neler oluyor? Yapım şirketinden açıklama....

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş setinde yaşanan gerginlikle ilgili yapım şirketinden de bir açıklama geldi. Olaya noktayı koyan yapım şirketinin açıklamasının, dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir'in açıklamasıyla çeliştiği görüldü.

Erkenci Kuş setinde neler oluyor? Yapım şirketinden açıklama....

Sosyal medya bir süredir "Erkenci Kuş" dizisinin setinde yaşanan kavgayı konuşuyor. Dizinin başrol oyuncusu Can Yaman’ın seti ziyarete gelen bir izleyici ile tartıştığı ve yaşadığı kızgınlıkla elindeki fotoğraf makinesini fırlattığı şeklinde haberler yapılmış, makinenin sette çalışan bir oyuncuya çarptığı ve çalışanın hastanelik olduğu yazılıp çizilmişti.

DEMET ÖZDEMİR’DEN AÇIKLAMA

Çıkan haberler sonrasında Can Yaman bir açıklamada bulunmazken birlikte rol aldığı Demet Özdemir sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve sette bir arbede yaşandığını doğruladı. Özdemir konunun haberlere yansıdığı kadar ciddi olmadığını; “Haberlerde hayran adı altında bahsi geçen kişi sete izinsiz girip hakaretler savurup uyarıldığı halde setten uzaklaşmamıştır. Kaydı kesip Can’ın kolundan tutup bana laf atmıştır. Can da sözde hayrandan kolunu kurtarmaya çalışırken fotoğraf makinesi elinden düşmüştür. Can Yaman ve Erkenci Kuş ekibi asıl mağdur olan taraftır. Negatif bir fiziksel temas hakaret hiç bir zaman sevgi gösterisi olmaz” sözleriyle açıklamıştı.

YAPIM ŞİRKETİ PAYLAŞIMDA BULUNDU

Her ne kadar olay sonrasında ilk açıklamayı yapan Demet Özdemir bir arbede yaşandığını doğrulasa da dizinin yapım şirketi olayı şu sözlerle anlatmayı seçti:

“Çekimlerimizin yapıldığı esnada, izleyen kişiler arasından bir şahıs Demet Özdemir ve Can Yaman’a sözlü tacizde bulunmuş, saldırgan tavırlarıyla sette gerginlik yaratmıştır. Oyuncularımız bahsi geçen şahsın ekip tarafından setten uzaklaşmasını rica etmiştir ve çekimlere devam edilmiştir. Basında çarpıtılarak yer alan bu haberler tamamen gerçek dışıdır.”

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