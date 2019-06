Erkenci Kuş'ta Can ve Sanem'den sürpriz itiraflar! Erkenci Kuş 45. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerde oynadığı Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş, 45. bölümüyle 25 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek.

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erkenci Kuş'un yeni bölümünde, Can ve Sanem arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak. Can, Sanem’in boynunda evlilik yüzüğünü gördüğünde onun bir yıldır Can’ın aşkını boynunda taşımış olduğunu anlıyor. Can’ın gözleri doluyor ama Sanem sadece “ortak” olduklarını söylüyor, çünkü Can ne düşünür bilemiyor, korkuyor. Ve ortalık bu andan sonra kızışıyor. Sanem de boş durur mu, o da Can’ın canından değerli olan bandananın peşine düşüyor. Ve ikili birbirlerine aşklarını inkar ya da kabul edene kadar bu çılgınlık sürüp gidiyor.

Sanem’in kreminin bir an önce reklamını yapmaları gerekiyor. Bütçeleri yok, kendi aralarında halledecekler. Çekimde bizimkiler oynayınca, bir de Can’ın Sanem’in kokusuna olan tutkusu eklenince çılgın bir reklam çekimi bizleri bekliyor!

Emre ve Leyla ise iş yaşantısının stresi ile boğuşuyorlar. Emre yeni işine uyum sağlamakta zorlanıyor, Leyla’nın desteğine çok ihtiyacı var. Ama Leyla da işte çok yoğun. Acaba Leyla, Emre’nin ona ihtiyacı olduğunu anlayabilecek mi?