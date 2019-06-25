Erkenci Kuş'ta Can ve Sanem'den sürpriz itiraflar! Erkenci Kuş 45. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerde oynadığı Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş, 45. bölümüyle 25 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek.
ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Erkenci Kuş'un yeni bölümünde, Can ve Sanem arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak. Can, Sanem’in boynunda evlilik yüzüğünü gördüğünde onun bir yıldır Can’ın aşkını boynunda taşımış olduğunu anlıyor. Can’ın gözleri doluyor ama Sanem sadece “ortak” olduklarını söylüyor, çünkü Can ne düşünür bilemiyor, korkuyor. Ve ortalık bu andan sonra kızışıyor. Sanem de boş durur mu, o da Can’ın canından değerli olan bandananın peşine düşüyor. Ve ikili birbirlerine aşklarını inkar ya da kabul edene kadar bu çılgınlık sürüp gidiyor.
Sanem’in kreminin bir an önce reklamını yapmaları gerekiyor. Bütçeleri yok, kendi aralarında halledecekler. Çekimde bizimkiler oynayınca, bir de Can’ın Sanem’in kokusuna olan tutkusu eklenince çılgın bir reklam çekimi bizleri bekliyor!
Emre ve Leyla ise iş yaşantısının stresi ile boğuşuyorlar. Emre yeni işine uyum sağlamakta zorlanıyor, Leyla’nın desteğine çok ihtiyacı var. Ama Leyla da işte çok yoğun. Acaba Leyla, Emre’nin ona ihtiyacı olduğunu anlayabilecek mi?
Sonunda Can ve Sanem ya tutkularıyla yüzleşecekler ya da korkularıyla…. Ama ne yaparlarsa yapsınlar kazanan aşk olacak!
ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ
Sanem ve Can teknedeler, sonsuz mavilikte yol alıyorlar. Sanem nereye gittiklerini bile bilmiyor; aslında Can'la beraber oldukları sürece nereye gittiklerinin bir önemi yok onun için, ama bunu söyleyebilecek cesareti de yok. Can belki de bir yıl sonra ilk kez Sanem'e gerçek duygularını anlatabilme fırsatını yakalıyor sonunda, ikili uzun bir zaman sonra ilk defa birbirine kalbini açıyor; aşk bir kez daha zamanı durduruyor...
Sanem'in Can'ın yanına gittiğini bilen Yiğit ise bunu hazmedemiyor, Sanem'i kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazır. Yiğit'in planı ajansı karıştırıyor, tüm ekip hiç ummadıkları bir anda kendilerini gözaltında buluyor, yardımsa hiç beklemedikleri bir yerden geliyor.
Emre, karısı ve kendisi için yeni bir başlangıç yapmayı çok istiyor. Ne iş olsa yapmaya hazır; ancak iş bulmak kolay değil. Ama her şey çok değişti, Emre artık eski Emre değil, Leyla için ne gerekirse yapar.
Sanem ve Can için yeni bir devir başlıyor; artık ortak oldular. Peki ya aşk? Kalp çarpıntısı öyle birden bire boşlukta kaybolup gidebilir mi? Can Sanem'e bunu nasıl anlatacak?"
Okuyucu Yorumları 0 yorum