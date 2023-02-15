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Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman’dan deprem bölgesi için bir bağış daha! İtalya’da yardım kampanyası başlatmıştı

15.02.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm Türkiye deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım edebilmek için harekete geçti. Erkenci Kuş, Bay Yanlış, Dolunay gibi dizilerle hafızalara kazınan Can Yaman’da yardım kampanyasına katılan ünlüler arasında yer aldı. Ünlü oyuncu başlattığı yardım kampanyası ile yeni bir bağış daha yaptı.

Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman’dan deprem bölgesi için bir bağış daha! İtalya’da yardım kampanyası başlatmıştı

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve birçok ili etkileyen deprem 6 Şubat tarihinde gerçekleşti. Asrın felaketi olarak nitenlendirilen depremin ardından Can Yaman Ahbap derneğine 250 bin TL bağışta bulunmuştu.

İtalya’da yaşamını sürdüren ve El Turco dizisinin çekimlerine devam eden ünlü oyuncu burada bir yardım kampanyası başlattı.

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Haluk Levent yaptığı yeni açıklamada, Can Yaman'ın, #Canyamanforchildren derneği aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasında toplanan 1 milyon 550 bin TL'yi Ahbap'a bağışladığını duyurdu.

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