Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman’dan deprem bölgesi için bir bağış daha! İtalya’da yardım kampanyası başlatmıştı

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve birçok ili etkileyen deprem 6 Şubat tarihinde gerçekleşti. Asrın felaketi olarak nitenlendirilen depremin ardından Can Yaman Ahbap derneğine 250 bin TL bağışta bulunmuştu.

İtalya’da yaşamını sürdüren ve El Turco dizisinin çekimlerine devam eden ünlü oyuncu burada bir yardım kampanyası başlattı.

Haluk Levent yaptığı yeni açıklamada, Can Yaman'ın, #Canyamanforchildren derneği aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasında toplanan 1 milyon 550 bin TL'yi Ahbap'a bağışladığını duyurdu.





