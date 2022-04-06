Erling Haaland için şoke eden iddia! Dünya futbolunu karıştıran transfer...

Dünya futbolunda önümüzdeki yıllara damga vurması beklenen Erling Haaland, bu sezon sonunda Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan ayrılabilir. Yıldız futbolcunun adı sık sık Real Madrid ve Barcelona ile anılırken, yarışa yeni bir dev dahil oldu...

Almanya Bundesliga takımı Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın adı, transfer dedikodularında yerini almaya devam ediyor.

Dortmund'da gösterdiği performansla her geçen gün taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakan Norveçli santrfor dünya devlerinin transfer listesinin en tepesinde yer alıyordu. Barcelona, Manchester City ve Real Madrid'in yakından ilgilendiği Kuzeyli golcü için Almanya'dan flaş bir sözleşme detayı açıklaması geldi.

FAVORİ; MANCHESTER CITY

Alman basınının haberine göre; Manchester City, yaptığı atakla yaz transfer sezonunda golcü futbolcuyu kadrosuna katmak için favoriler arasında girmeyi başardı.

PEP GUARDIOLA DETAYI

Haaland'ın Manchester City'e sıcak bakmasının en önemli sebebi olarak ise Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde alacağı oyun süresi olduğu ifade edildi. Öte yandan yıldız golcü için Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile çalışma fırsatının 'kendisini cezbettiği' aktarıldı.

"PARAYI SEÇTİ"

Haaland'ın bu seçimi, futbolseverler tarafından "O da kariyeri değil, parayı seçti" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

ÇIKIŞ MADDESİNİN SÜRESİ DAHA UZUN

Ayrıca Alman basını, Haaland'ın sözleşmesiyle ilgili flaş bir detayı ortaya çıkardı. Nisan ayında sözleşmesindeki 75 milyon euro'luk çıkış maddesinin biteceği bilinen 21 yaşındaki golcünün fesih bedeli süresinin daha uzun zamanlı olduğu yazıldı.

DORTMUND'A BAĞLI

Haberin devamında Borussia Dortmund'un isterse çıkış bedelini devre dışı bırakma hakkını olduğu da kaydedildi.

23 GOL - 6 ASİST

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 24 resmi maça çıkan Haaland, 23 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.



