Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları çıldırtan açıklama

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları...

"Galibiyeti kaçıran Çaykur Rizespor. İki puanı kaybeden Rizespor oldu. 1-0 olduğu zaman bir tavır koymadılar ama 2-0’dan sonra 4-2 ya da 3-2 olabilirdi. Kendilerine inandılar. İnandıkça Galatasaray’ın kartondan aslan olduğu da ortaya çıktı. Maçın en iyisi Muslera’ydı. Hakemin iptal kararı yüzde yüz doğrudur. Kaleciyi kilitliyor ve engelliyor.

Linnes, tek ayağının üzerindeyken bu darbeyi yiyor. İlk baktığım zaman şüpheliydim. Omuz koysa neyse ama arkadan itiyor. Neden VAR’a gitmiyor? Ben bu işlere biraz şüpheyle bakıyorum. Pozisyon penaltı. Koray Gencerler de pozisyonda penaltı olmadığını düşünmüş. Pozisyon palamut gibi önünde. Önünüze ekran koymuşlar. Bunu da yapamıyorsanız hakemliği bırakın.

Kulüpler Birliği Galatasaray’ın karşısında, bu da kesin. Ama sen bu kumpasa çanak tutmayacaksın. Fikret Orman, '17’de 17 ile çıktık' diyor. Diğer kulüp başkanlarından toplantıyı terk edenler oluyor. Ben Galatasaray olsam Kulüpler Birliği toplantılarına gitmem. Zaten dernekten başka bir özelliği yok. Kayserispor Başkanı Erol Bedir bana 'Her şeyi yazan Fikret Orman' dedi ama Fikret Orman’ın yanında saksı gibi duruyor. Başkanlarla konuşurken ses kaydına almak lazım artık.