Erman Toroğlu'nun stili genç eşi Ezgi Yavuz'un ellerinde

Erman Toroğlu kendisinden 34 yaş küçük eşi Ezgi Yavuz ile evlenince gündeme bomba gibi düşmüştü. "bir daha evlenmem" derken Ezgi Yavuz ile tanışan Erman Toroğlu evliliğinin ardından ise stiliyle ve saç rengiyle dikkat çekmişti. Son olarak uzun süre saç rengiyle adından söz ettiren ünlü spor yorumcusu kendisinden 34 yaş küçük eşi Ezgi Yavuz ile görüntülendi.

Ezgi Yavuz ile görüntülenen Erman Toroğlu "Stil danışmanınız Ezgi Hanım mı?" sorusuna “Stilime eşim yardımcı oluyor" diyerek yanıt verdi.

Erman Toroğlu ve eşi mutfakta da birbirine yardımcı oluyor. Bir süre önce evlerinde röportaj veren çiftten Ezgi Yavuz açıklamasında " Aslında yemek yapmak zevklidir ama o kısmı kaptırdım. Bana da soğan, sarımsak soymak gibi görevler veriyor Allah'tan. Ama ben mutfaktaysam gelir yemeğime güzel katkılar yapar, yemeklerimi zenginleştirir" demişti.

