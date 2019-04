Erol Bulut: Hedefimiz Türkiye Kupası'nda finale yükselmek

Kart cezalısı Mustafa Akbaş'ın Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini, sakatlanan Mina'nın ise takımla antrenman yaptığını bildiren Bulut, şunları kaydetti:

"Sahaya yine 11 kişi çıkacağız. Sahaya çıkan, kulübede oturan veya maça sonradan girecek arkadaşlarımız bu maçla ilgili bugün ve yarın burada çalışacak. Perşembe günü herkes her şeyini ortaya koyacak. Bizim, futbolcular, kulüp ve şehir için önemli bir maç. Bu takımın bir buçuk yılda nereden nereye geldiğini herkes çok çabuk unutuyor. Avrupa kupası ve şampiyonluktan bahsediyoruz. Bu nedenle tek tek ve yavaş yavaş adımlarımızı atmalıyız. Her zaman böyle düşündük. Şu an güzel bir noktaya geldik. Bu takımı Avrupa kupasına taşıyacak yola girdik. Uzak değiliz, önümüzde 2 maç var. İnşallah perşembe günü alacağımız maç var. Bu maçı alarak finalde neyin ne olacağını göreceğiz. Bizim için final Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma. Taraftarımızın takımı statta en iyi şekilde desteklemesini istiyoruz."

"EN AZ HATA YAPAN TAKIM ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAKTIR"