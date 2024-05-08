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Erol Evgin'den Ekrem İmamoğlu'yla bir araya geldi! Görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı: "Seçimlerdeki..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.05.2024 14:24
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Sanatçı Erol Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Evgin, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erol Evgin'den Ekrem İmamoğlu'yla bir araya geldi! Görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı: "Seçimlerdeki..."

Türkçe pop müziğin önemli isimlerinden Erol Evgin, dillere pelesenk olan şarkıları ve açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Evgin, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

EROLEKREM

"GÜZEL BİR SOHBET OLDU"

Evgin, İmamoğlu'yla görüşmesine ait fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Emirgan Beyaz Köşk’te, makamında ziyaret ettim. Seçimlerdeki başarısını kutladım. İstanbul’umuzun kültür ve sanat hayatına verdiği önem ve destek için teşekkür ettim. Güzel bir sohbet oldu…"

EROL2

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