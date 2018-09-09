Erol Köse'den Cem Yılmaz'ı kızdıracak sözler!

Instagram hesabı üzerinden gündemde olan bazı haberler hakkında yorum yapan yapımcı Erol Köse, Cem Yılmaz'ın "Gayet çalışkanım" notuyla paylaştığı fotoğraftaki çıplak kadın yansımasının "Defne olabilir" söylentisi üzerine inceleme yaptı.

Öte yandan Cem Yılmaz'ın fotoğraftaki kadının sevgilisi Defne Samyeli olabileceği iddialarına cevap veren Köse, "Fotoğrafta kadın yansıması var, sahi o Defne'nin ten rengi değil bence" dedi.

Cem Yılmaz'ın paylaştığı fotoğrafta masasının üzerine yansıyan çıplak kadın görüntüsünün nü heykel olduğunu söyleyen Erol Köse, "Fotoğrafta nü heykel yani çıplak kadın heykeli var, onun yansıması. Burada komik olan Cem Yılmaz'ın bunun arkasından duramayıp ödlek gibi susmuş, doğruyu söylerse 'Vay sapık' derler korkusuyla" dedi.





